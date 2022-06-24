最熱群募專案「iNO律動機」爆停賣，官方：是我們疏失
「標榜坐著也能動！」年初透過群眾募資平台熱銷上億元的iNO太空人律動機22日宣布停賣，傳出是標檢局官網上載明已廢止檢驗執照，引發關注；專家指出，店家雖申明正在重新申請認證執照，但在商品證書申請空窗期仍有機會主張產品瑕疵維權。
今年初募資平台最火紅商品莫過於合晶國際在嘖嘖推出的iNO太空人律動機專案，成功在25天獲得6175人贊助，募資金額破1.14億元，早鳥贊助者可以享受10堂課程及2年到府收送保固，防疫期間獲得不少重視健康的用戶買單，除創下募資平台新紀錄，目前該專案也已經結束，買方都已收到商品，合晶也已於官網銷售。
然而22日傳出iNO律動機在標檢局官網上，已經將所發給的檢驗證書廢止消息，合晶官網也隨即暫停銷售產品，讓外界關注原因為何？隨後合晶連續發表聲明，22日先說明，是產品在標檢局申請類別錯誤（本來申請第一類大型家電，但其實應該申請第二類家電）決重新申請，申請新執照前必須撤銷原本執照，導致執照出現空窗期，故產品新照申請期間會暫停銷售，合晶聲明也表示「沒有即時更換登記是我們的疏失。」
對於為何申請類別錯誤，合晶官方23日補充說明，原本的太空人律動機設計是18公斤，第一類大型家電類別即是規範重量18公斤以上的產品，律動機內裝原本是鑄鐵材質，屬於第一類商品範疇，但生產後期更換成更輕的不銹鋼材質，重量減至15公斤，而低於18公斤則被標檢局視為「攜帶式家電」，應重新申請檢驗證書。部分贊助者在聲明出爐後，發現產品檢驗證書被撤擔心產品安全。
卓越國際法律事務所律師楊筑鈞指出，在群眾募資平台上預購商品，適用消保法，可以依照買賣契約相關法律規範保障權益，過去常見是廠商延遲逾期不出貨、交付商品功能未達文宣所稱，民眾可以依據店家未履行交付義務而解約，請求返還金額。
而此次律動機是依照合約出貨完成，但隨後發生執照廢止情形該怎麼辦呢？楊筑鈞指出，商品目前沒有主管機關檢驗執照，但產品當初的網頁宣傳中是有將取得認證作為宣傳的說明之一，故在賣方重新申請認證的空檔，是有機會主張商品瑕疵而退貨。。
近年募資平台角色正在轉變，從最初是創業者募資實現點子的平台，逐漸發展成包含捐助、回饋、預購新品等多元商業形式，每年也有不少超額募資案例出現，但出現交易爭議的不少，多數是發生在交貨延遲上，也有少數專案因研發困難或資金燒完難以繼續而讓專案告吹，募資平台帶來創業機會，也有不少交易風險。
楊筑鈞表示，法律在保障群眾募資買賣雙方已經相當完善，但民眾多半是因參與群眾募資價金過小，不敷成本，所以放棄採取法律行動，此時可以考慮走團體訴訟，另外也有聲音認為應立法要求群募平台本身負交易安全責任，但這個方向也必須思考募資平台是否有能力及人力做如此多產品的把關，若真立法是否規範是否過度也值得思考。
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