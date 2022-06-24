最熱群募專案「iNO律動機」爆停賣，官方：是我們疏失

「標榜坐著也能動！」年初透過群眾募資平台熱銷上億元的iNO太空人律動機22日宣布停賣，傳出是標檢局官網上載明已廢止檢驗執照，引發關注；專家指出，店家雖申明正在重新申請認證執照，但在商品證書申請空窗期仍有機會主張產品瑕疵維權。

今年初募資平台最火紅商品莫過於合晶國際在嘖嘖推出的iNO太空人律動機專案，成功在25天獲得6175人贊助，募資金額破1.14億元，早鳥贊助者可以享受10堂課程及2年到府收送保固，防疫期間獲得不少重視健康的用戶買單，除創下募資平台新紀錄，目前該專案也已經結束，買方都已收到商品，合晶也已於官網銷售。

然而22日傳出iNO律動機在標檢局官網上，已經將所發給的檢驗證書廢止消息，合晶官網也隨即暫停銷售產品，讓外界關注原因為何？隨後合晶連續發表聲明，22日先說明，是產品在標檢局申請類別錯誤（本來申請第一類大型家電，但其實應該申請第二類家電）決重新申請，申請新執照前必須撤銷原本執照，導致執照出現空窗期，故產品新照申請期間會暫停銷售，合晶聲明也表示「沒有即時更換登記是我們的疏失。」

對於為何申請類別錯誤，合晶官方23日補充說明，原本的太空人律動機設計是18公斤，第一類大型家電類別即是規範重量18公斤以上的產品，律動機內裝原本是鑄鐵材質，屬於第一類商品範疇，但生產後期更換成更輕的不銹鋼材質，重量減至15公斤，而低於18公斤則被標檢局視為「攜帶式家電」，應重新申請檢驗證書。部分贊助者在聲明出爐後，發現產品檢驗證書被撤擔心產品安全。

卓越國際法律事務所律師楊筑鈞指出，在群眾募資平台上預購商品，適用消保法，可以依照買賣契約相關法律規範保障權益，過去常見是廠商延遲逾期不出貨、交付商品功能未達文宣所稱，民眾可以依據店家未履行交付義務而解約，請求返還金額。

而此次律動機是依照合約出貨完成，但隨後發生執照廢止情形該怎麼辦呢？楊筑鈞指出，商品目前沒有主管機關檢驗執照，但產品當初的網頁宣傳中是有將取得認證作為宣傳的說明之一，故在賣方重新申請認證的空檔，是有機會主張商品瑕疵而退貨。。

近年募資平台角色正在轉變，從最初是創業者募資實現點子的平台，逐漸發展成包含捐助、回饋、預購新品等多元商業形式，每年也有不少超額募資案例出現，但出現交易爭議的不少，多數是發生在交貨延遲上，也有少數專案因研發困難或資金燒完難以繼續而讓專案告吹，募資平台帶來創業機會，也有不少交易風險。