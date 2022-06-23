5月餐飲業營收轉正成長是幻覺 月減7.4%疫情衝擊仍大

經濟部統計處今（23）日公布5月批發、零售及餐飲業營業額，雖然餐飲業年增出現雙位數正成長，但經濟部統計處副處長黃偉傑表示，以月成長來看，餐飲業比上月月減7.4%，仍受到疫情衝擊，只是因為去年同月進入三級警戒，造成基期偏低，才會有年增率轉正、暴增的情況。

統計處表示，5月雖有母親節聚餐商機，但因疫情升溫，民眾自主減少聚餐與外食，致餐飲業營業額降至575億元，較上月減少7.4%，但與上年同月相比，則年增14.4%，主因上年同月三級警戒管制下，餐廳全面禁止內用，營收大幅下滑，比較基期較低，加上今年外帶外送訂單明 顯提升所致。今年1至5月營業額為3370億元，為歷年同期新高，年增4.3%。

黃偉傑指出，業者對6月份營業額也較為悲觀，是因為疫情於6月還在高原期，影響業者看法，也預估6月將持續月減15.2到13.2%。他表示，今年接下來的走勢，在去年有三級警戒的月份，年增率看起來都增高，但月成長恐怕仍會是負值。到第四季，雖可能已經開放邊境，帶動內需消費提升，但因去年同期有五倍券上路的效應，基期反而偏高、年成長幅度相對會縮減。

零售業方面，隨國內確診數攀升，民眾外出購物轉趨謹慎，5月零售業營業額降為3197億元，較上月減少7%，但與上年同月相比，則年增 2.7%，其中布疋及服飾品零售業、百貨公司、家用器具及用品零售業營業額分別年增20.4%、15.6%、15.1%，主因上年同月三級警戒管制 措施導致實體通路人潮大幅下滑，比較基期較低所致。而超級市場、資通訊及家電設備零售業則因上年同月民生用品採購潮、遠端視訊相關設備需求激增，比較基期偏高，分別年減9.5%、3.3%。

批發業部分，5月營業額為1兆843億元，為歷年同月新高，年增7.9%，主因全球新興科技需求熱絡，外銷動能續強，加上國際原物料價格高檔盤旋。綜計1至5月營業額為5兆3073億元，為歷年同期新高，年增9.8%。

展望6月份，批發業受惠5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用 需求持續，加上國際原物料價格續居高檔，預估營業額年增率續呈增勢；零售及餐飲業營業額雖受疫情干擾，但因與疫情共存逐漸被民眾接受，且業者加強行銷力度，以及年中慶及畢業季商機，將有效降低疫情的衝擊，加以上年同月全月皆籠罩在疫情三級警戒管制下，比較基期偏低，預期營業額年增率可望持續成長。

統計處預估，6月餐飲業營業額年增27.2至30.2%、零售業年增10.5至13.5%、批發業年增5.1到8.1％。