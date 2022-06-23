連兩日突破歷史用電量 今尖峰負載達3,994萬瓩
昨日尖峰負載3,926.6萬瓩，創下歷史用電新高。今日尖峰負載出現在13時40分達到3,994萬瓩，再度刷新歷史新高，今日備轉容量251萬瓩，備轉容量率約6.28%，不僅連兩天刷新歷史紀錄，更是連四天刷新6月歷史紀錄。
今日備轉容量251萬瓩，備轉容量率約6.28%，備轉容量率燈號亮「供電吃緊」的黃燈，更在16時、17時一度亮起「供電警戒」橘燈。
台電指出，用電量大幅成長主因還是產業景氣持續暢旺，半導體、電子零組件、基本金屬製造業等特高壓用戶用電量較去年提升一成，增加約93.7萬瓩；高壓用戶則以學校、服務業用電增加較多；至於低壓用戶，因時序尚未進入盛夏，故用電量較去年7月尖峰負載低。
台電進一步指出，面對未來用電需求可能再度攀升，今年水情好轉及機組陸續歸隊，皆有助於供電穩定。以慣常水力為例，在5月份實績發電量有達約180萬瓩，而抽蓄機組所需用水充沛，可確保260萬瓩抽蓄發電能力無虞；另外台電自去年起精進調整機組大修作業，機組已於5、6月陸續回歸供電系統。
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