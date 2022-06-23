大潭配氣站新建安管中心環差 仍須補件再審

為提升北部供氣穩定，中油提出大潭配氣站相關環境影響差異分析報告，希望興建應變安管中心、備勤宿舍等，以利緊急應變。環保署環評專案小組今（23）日針對此案召開第一次初審，要求補充汙水處理、加嚴放流水標準、評估對大潭藻礁衝擊等內容，8月底前補正再審。

經濟部表示，中油考慮到大潭配氣站，將成為北部重要的供應天然氣樞紐，為確保天然氣供應穩定，因而規畫在配氣站內，興建安管中心、修造工廠、備勤宿舍等建物，因應緊急事件時，相關人員可快速動員，應變調度天然氣，有助穩定供氣。

中油表示，此次興建三棟建築物，所產生的土石方優先規畫運到鄰近公共工程，例如第三天然氣接收站、桃園航空城等，其次則是到鄰近合法土資場處置。

此外三棟新建物也將以取得合格級綠建築標章為目標；另外此次變更僅配氣站工程，除員工用電的間接排碳之外，並無其他碳排放源，施工過程也會節能減碳規畫。

不過環評委員擔憂，未來住宿人員新增上百人，生活汙水保守估計增加約28CMD（立方米/每日），希望檢討汙水處理，並評估加嚴放流水水質標準，以降低對環境衝擊。

此外對於在屋頂架設太陽光電設施，中油初步預估，新增三棟建物，約可承諾有四成左右屋頂可設太陽光電，不過環委認為應該更積極，要求提高到五成，中油表示後續會再檢討評估，並提出具體可行的承諾。

經過閉門會議討論，環委要求中油補正資料後再審，應補充土石方外運檢核季畫，以及汙水處理、施工人員安全管理計畫，以及對大潭藻礁等鄰近生態衝擊，在8月底前補正再審。

中油表示，此次環差變更，已綜合評估空氣品質、噪音振動、生活汙水、剩餘土石方、交通運輸等，也會確實執行相關施工環境保護計畫。