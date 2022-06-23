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台股還沒跌夠？ 法人認為現在要做「這件事」

今用電量再破史上新高 鄭明典估短期內不會再刷新

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
天氣炎熱民眾紛紛開冷氣消暑，使用電量連兩日創下新高紀錄。記者侯永全／攝影
天氣炎熱民眾紛紛開冷氣消暑，使用電量連兩日創下新高紀錄。記者侯永全／攝影

今日全台天氣持續高溫炎熱，繼昨天尖峰用電創歷史新高，下午1時40分左右用電量已達3978.2萬瓩，打破昨日才剛創下的最高用電量紀錄。中央氣象局局長鄭明典分析，明天起氣溫會些微下降，今天創下用電紀錄短期內應該不會刷新。

鄭明典受訪時說，明後兩天氣溫會些微下降，周日氣溫則會回升到跟今天差不多，但周末用電量較平日低，所以推測用電量應會比今天還低，下周水氣則會增多，預估高溫會再降一些，因此今日創下的用電量紀錄，近期內應不會被刷新。

氣象局預測，周五至下周三大多為晴到多雲的天氣，高溫炎熱，各地高溫皆來到33度以上，近中午紫外線偏強，外出務必做好防曬措施並多補充水分。降雨部分，午後需留意熱對流發展，而對流發展的強弱及範圍，將隨著太平洋高壓勢力及高壓脊軸位置變化而異。

高溫 鄭明典

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