疫情衝擊浮現！5月失業率3.68% 創七個月新高

疫情對就業市場衝擊逐漸浮現。主計總處今天公布5月失業率3.68%，創近七個月以來新高。其中尤以因為業務不振等因素導致無法找到35小時以上工作人數29.6萬人，一舉暴增6.2萬人，創去年8月以來最多人數，主計總處官員表示，的確是疫情造成原本全時勞工因減班休息（無薪假）而致工時縮短。預估六月因為疫情加上畢業季，失業率還會續升。

主計總處今天公布5月失業率3.6%，較上月增加0.06個百分點，經季節調整後失業率為3.73%，較上月上升0.05個百分點。官員表示，非疫情年期間，五月失業率一般與四月持平或微降，但前年、去年及今年，五月失業率都較四月微升，應該都是疫情衝擊。

5月就業人數1137.1萬人，較上月大減4.4萬人、0.39%。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，就業人數減4.4萬人，除了勞動人口減少及出境超過二年戶籍遷出外，服務業部門減少4.1萬人、工業部門減少3千人，也可看出與內需相關的住宿餐飲業、批發零售業及其他服務業等產業別受疫情影響比較大。

5月失業人數43.4萬人，較上月增加5千人，也與本土疫情升溫有關，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者增加8千人。陳惠欣表示，五月調查的資料標準是5月15日至5月21日，當時國內疫情確診人數每日為六到九萬人，疫情進入高原期，的確影響失業人數及就業表現。

此外，即使仍有工作，因為經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時的工作、季節關係）而致周工時低於35小時人數達29.6萬人，是去年8月以來最多，較上月暴增6.2萬人。

陳惠欣表示，去年8月工時低於35小時者有48.8萬人，去年9月為29.5萬人，後來逐月降低，因此5月增加為29.6萬人，的確是近期較高水準，主要確實有疫情影響，有可能是原本是全時工作者，但因減班休息而工作時數縮短，或是部分工時工作機會減少。

按年齡層觀察，15-19歲失業率8.14%、20-24歲失業率12.16%，多為初次尋職，且處職場調適階段，致失業率較高；25-29歲失業率6.07%、30-34歲降到3.78%。