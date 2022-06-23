5月失業率飆3.68% 創近七個月新高

主計總處今（23）日公布5月失業率為3.68%，較4月上升0.06個百分點；經季節調整後失業率為3.73%，也較4月上升0.05個百分點。對此，國勢普查處副處長陳惠欣表示，5月確診人數來到6~9萬人的高峰，因此失業率也創下近七個月新高。

此外，觀察6月失業率也不樂觀，甚至還可能惡化。陳惠欣指出，6月確診人數仍處高原期，多維持在5~6萬人，又加上畢業生、工讀生陸續投入尋職，預估6月失業率可能會呈現續升。

5月失業人數為43萬4000人，受本土疫情升溫影響，較上月增加5000人或1.19%，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者，增加8,000人，初次尋職失業者則減少2,000人；與去年同月比較，失業人數減少5萬5000人或11.21%。

1至5月失業人數平均為43萬3000人，較去年同期減少1萬6000人或3.64%。