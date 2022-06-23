CIP彰芳一期100MW可望8月完工 再接再厲拚第二期施工

哥本哈根基礎建設基金（CIP）台灣區董事總經理許乃文分享CIP未來在台離岸風電開發佈局，她表示，下周開始在彰芳西島風場一期施作基樁、風機，預計可在8月正式完工；另外，6月23日適逢國際女性工程師日，同時正式任命第三階段區塊開發計畫執行長Claire Lohan，是CIP全世界離岸風場計畫中的第一位女性執行長。

許乃文表示，CIP的企業文化與對再生能源的承諾吸引了許多有抱負的人才；而CIP在人事任命上向來奉行「只有對的人、沒有對的性別」準則，團隊中自然匯聚了許多優秀的女性成員，以哥本哈根風能開發而言，女性員工比例更是高達65%。Claire為機械工程師出身，投身能源基礎建設已近20年，過去三年在CIP主責政府許可的取得跟管理，並參與過離岸風場開發、建造、運維的全生命週期歷程，是推動區塊開發的不二人選。未來Claire將擔任台灣第三階段區塊開發計畫執行長一職，負責參與競標、爭取開發權。

Claire說明，CIP於2020年底宣布選定6處案場參與區塊開發，總開發容量上看6.3GW，除了福芳案場在潛力場址階段便已取得環評外，5個新設案場已全數取得能源局場址備查選可，而渢妙風場更在6月初通過環保署環評專案小組初審，從眾多新設案場中率先出線。

許乃文也透露彰芳西島風場第一期進度，雖然去年受到疫情影響進度，但今年兩艘施工船已經在這兩天陸續抵台，下周檢疫期滿後，就可施作水下基礎與安裝風機，24小時施工不間斷，預計在8月完成第一期、10支風機建置，並加速第二期基樁施作。許乃文說，目前已經完成48支基樁，等於所有基樁都完成，希望今年能多完成幾根風機，進度狀況非常好。

CIP預計2022年完成100MW的彰芳一期併網，彰芳二期暨西島的500MW計畫於2023年到2024年併網。

另外，許乃文也指出，台灣具有浮動式風機國產化的潛力，日後能源局推出示範獎勵辦法後，也會來爭取，目前正與世紀鋼、興達海基等台灣供應商接洽。