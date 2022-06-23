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台股還沒跌夠？ 法人認為現在要做「這件事」

太陽能光電產業協會發聲明 力挺政府合理調漲電價

經濟日報／ 記者陳昱翔／即時報導

國發會於3月底公布了2050淨零排放路徑圖，要達到淨零目標，我們這代任重道遠，日前經濟部預告再生能源發展條例修正，其中對於新建、增建及改建建築物在符合一定條件下應設置太陽光電，台灣太陽光電產業協會對此表示支持。

協會表示，去(2021)年台灣經濟成長率達6.57%，人均GDP也到3萬3000美元，在這漂亮的成績單下，我們要想我們這代到底要留給子孫一個怎麼樣的台灣。政府順從國際趨勢，也對外負責任地宣布台灣2050年要達到淨零碳排，選定「建築」「運輸」「工業」「電力」及「負碳技術」五大項目，設定階段性目標。

台灣太陽光電產業協會理事長徐秀蘭表示，我們協會是台灣產業的縮影，我們涵蓋了產品製造業、系統工程業、金融業及系統服務業，協會於今年四月理監事會議討論時，理監事們都指出台灣電價偏低，即使本身是用電大戶的理事也支持台灣應該漲產業電價，徐理事長以她的公司為例，她在全球九個國家或地區有工廠，台灣電價是全部中最便宜的幾個國家之一，僅比美國德州等少數幾個地區貴，但德州是能源大州，台灣卻是缺乏天然資源的國家，台灣電價不應該那麼低。政府應該、也必須照顧民生，所以民生電價可以不漲，但產業用電應該適當調整，先公布分年漲價計畫讓產業能夠因應後, 慢慢把電價拉到較合理價格。

在邁向淨零路徑上，建築達到近零排放是長期目標，而建築物上設置太陽光電，對於台灣地小人稠是非常適合。協會會員有大型面板業者，他們也在投資千億元的廠房屋頂上設置了大面積的太陽能系統，代表著太陽能與建築的結合是可靠的，太陽能系統發電是靜靜地躺在屋頂上默默的發電，不會有運轉的震動，初期投入資金後，後續維護成本約每度電只要台幣0.3~0.5元，無論建築發的電是要賣給台電或綠電需求者或自用，都是划算的。

台灣在我們前輩打拚，給了我們良好基礎，從早期紡織、塑膠等工業轉型到科技島，在擁有一定財富、國際經濟地位後我們這代要留給後代什麼樣的台灣，我們願意付出多少，產業應該支持台電漲電價減少排放較高的灰電，民眾應該支持願意幫我們蓋出節能、近零排放的好建商，30年後我們子孫會知道，我們這代努力留給了他們一個淨零排放的乾淨台灣。

太陽光電 電價 太陽能

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