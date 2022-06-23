財政部優質認證酒品赴舊金山參賽 奪28面獎牌再刷紀錄

財政部優質認證酒品繼去年首次參加2021美國舊金山世界烈酒競賽，勇奪25面獎牌後，今年度再度參加2022美國舊金山世界烈酒競賽（The 2022 San Francisco World Spirits Competition），奪下兩面「最佳其他單一麥芽威士忌（Best Other Single Malt Whisky）」、九面雙金牌、五面金牌及12面銀牌，計28面獎牌，刷新紀錄。

美國舊金山世界烈酒競賽是美國歷史最悠久的國際性綜合烈酒評比大賽，每年均吸引世界各國著名酒廠參加。

此次舊金山世界烈酒競賽共有數十個類別近5,000項烈酒參賽，競爭激烈，經由多位國際級酒類權威裁判品評審查，認證酒品抱回28面獎牌，其中「噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌」及「噶瑪蘭經典獨奏威士忌原酒(VINHO 葡萄酒桶)」除榮獲雙金牌外，更獲膺「最佳其他單一麥芽威士忌」最高榮譽，足見財政部認證酒品優質水準。

財政部自2017年首次薦送認證酒品參加國際酒類競賽，短短六年已累計76面獎牌，表現亮眼，除舜堂萊嘉股份有限公司「舜堂58超級高粱酒」、金車股份有限公司員山廠「金車頂極指揮單一麥芽威士忌」及台灣菸酒股份有限公司「單一麥芽威士忌(波本花香)」、「玉山五八金高粱酒」蟬聯兩屆雙金牌外，更有金門皇家酒廠股份有限公司「皇家高粱酒58-甕藏三年」、福祿壽國際酒品股份有限公司「朱公泉典藏高粱酒」、舜堂萊嘉股份有限公司「金台特級高粱酒」、南投縣信義鄉農會「柔水」、金門酒廠實業股份有限公司「特優金門高粱酒」及金車股份有限公司員山廠「噶瑪蘭層豐雪莉三桶單一麥芽威士忌」新秀酒品崛起，勇奪金牌及銀牌，象徵我國製酒產業不斷向前邁進。

財政部將持續輔導台灣製酒產業，讓優質酒品閃耀國際。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康