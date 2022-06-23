蘋果新聞網出售案 經濟部：交易尚未完成

《蘋果新聞網》頻頻傳出出售，昨（22）日晚間蘋果發出內部信件，證實買家為17live共同創辦人潘杰賢的台灣公司「新海環球有限公司」，並稱9月接手。經濟部今（23）日回應，15日曾發函給蘋果新聞網要求說明是否已完成交易案，對方回覆，期間有收到回函，但台灣分公司表達交易尚未完成，目前所知訊息不多。

知情官員解釋，一般完成交易，按照《公司法》都須與經濟部商業司申請公司登記變更，以及按照《香港澳門關係條例》、《外國人投資條例》須說明期投資計畫是否出現變更；另外，為了確認其買主背後是否存在陸資，也必須交由投審會審查，但目前都沒有收到相關申請。

台灣蘋果日報工會昨日發出內部信，表示已經參與新東家說明會議，並與公司召開最後一次勞資協商會議及這一波大量解僱第一次協商會議。

信中指出，「新海環球有限公司」為潘杰賢百分之百持有的台灣公司，無所謂陸資投資人介入，也沒有特定政治立場，預計9月初接手將延續台灣蘋果日報理念。

內部信也提到，大量解僱第一次協商會議部分，工會共提出11項協商方案，其中五項公司表示將帶回研議。