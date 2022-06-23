電價必漲？經濟部重申：審議會才決定

經濟部長王美花今（23）日出席南亞科新廠動土典禮時表示，國際燃料成本大增，台灣目前電價在全世界來講非常低，「就整個方向來做合理反應」，媒體解讀，形同證實電價要調漲，經濟部稍晚澄清，王美花並未提到國內電價「不得不漲」，電價調整要由審議會做決定。

經濟部說明，王美花於活動前受訪時表示，台電、中油的財務成本因為國際燃料成本大增，承受相當大的壓力，台電已提出幾個方案，供下週一召開的電價審議會討論，就經濟部來說，包括國際燃料成本高漲、中油台電財務成本，以及經濟部要穩定物價、照顧民生等幾個面向一起討論。目前還沒有決定，要由審議會來做決定。

經濟部強調，王美花於受訪時並未提到國內電價有「不得不漲的壓力」。