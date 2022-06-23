南亞科10奈米DRAM新廠今動土 總統：護國群山再加一

蔡英文總統今（23）日上午出席「南亞科技新廠開工動土典禮」時表示，面對2050革命性的淨零轉型，她要鼓勵國內的大型產業，把低碳、零碳的挑戰轉化為商機，扮演業界領頭的角色，讓上下游供應鏈都能更進步，並強調，希望未來能把臺灣打造成為亞洲「半導體先進製程中心」，持續提升臺灣在全球產業鏈的關鍵地位。

蔡英文表示，臺灣半導體的技術，已經占有世界領先地位，這幾年來，臺灣的半導體及高科技產業，對全世界的供應鏈來說，已經具有不可或缺的重要性。她要恭喜南亞科技（2408），正式啟動自主研發10奈米級DRAM技術。這代表台塑（1301）集團，將會正式邁向DRAM技術自主，這也是臺灣的高科技產業，布局元宇宙商機、強化自主研發能力，非常重要的一步，可以說是「護國群山再加一」。

蔡英文說，這幾年來，我們積極鼓勵「投資臺灣」，現在不只有外資來臺、臺商回臺，本土廠商也加碼投資。這些資金跟產業能量的匯集，都展現了大家對臺灣經濟的信心。同時也感謝南亞科技這幾年來持續深耕臺灣。她指出，今天南亞科技新廠的動土，總共投入3,000億元，這些努力，將會帶動臺灣半導體產業非常重要的發展，也是「投資臺灣再加一」。

而面對2050革命性的淨零轉型，蔡英文要鼓勵國內的大型產業，尤其是像台塑集團這樣的龍頭企業，把低碳、零碳的挑戰轉化為商機，不僅是製程優化、能源轉換，甚至是再生能源與儲能設備的加速投資建置，都要扮演業界領頭的角色，以大帶小，讓上下游供應鏈，都能夠更進步。

去年半導體產值，整體達到新臺幣4.1兆元，也提供就業人數將近25萬人，可以看到半導體產業，對臺灣整體經濟有非常巨大的貢獻，蔡英文說，這兩年，陸續設置六所「半導體學院」，有系統、有規劃的培育更多高科技人才，讓產業界更深入參與產學研發，提升人才素質及研發水準，希望未來能把臺灣打造成為亞洲「半導體先進製程中心」，持續提升臺灣在全球產業鏈的關鍵地位。