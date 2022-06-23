經長預告漲電價？經部：未提到電價有不得不漲的壓力

經濟部長王美花今（23）日南亞科12吋新廠動土典禮，談到電價問題，目前台灣電價相當低，很多國家都比台灣貴，方向要朝向合理反應電價，被認為是預告電價將漲。經濟部稍早聲明，部長僅有針對國際燃料、中油台電成本及穩定物價等幾個面向一起討論，「並未提到國內電價有不得不漲的壓力，特此澄清。」

王美花表示，因為受到俄烏戰爭的持續的影響，全球的燃料價格都持續的在高點。對燃料成本造成很大的壓力，比去年俄烏戰爭之前的燃料成本增加三、四倍，這個對不僅對台電對中油的財務成本，確實是很大的壓力。

因此，台電在電價審議會工作小組會議時，提出幾個方案來供下個禮拜一的審議委員會的討論。不過，經濟部來講就是幾個因素他們應該都會去考慮，包括國際原料的這個高漲、他們中油台電的財務成本，以及對於我們穩定物價、照顧民生幾個方面，「那他們會提出幾個不同的方案出來，那最後會在禮拜一的審議委員會，由產、官、學、研一起來開會來做決定，那目前當然還沒有決定，要由審議會來做決定。」

對於製造業擔心只漲工商大戶會造成出走，王美花說，台灣的電價其實在全世界來講，這一兩年陸續都在漲價，因為成本真的增加很多，那我想這個部分台灣目前的電價在全世界來講是非常非常低的，這個其他的國家其實只有比台灣更貴、更高，那我們只是要就整個的方向來做合理的反應。

對於被解讀為預告下周漲電價，經濟部說明，王美花於受訪時並未提到國內電價有「不得不漲的壓力」，特此澄清。