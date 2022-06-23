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行政院預計5年投46億 打造運動與科技虛實應用技術

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院科技會報辦公室今（23）日指出，運動x科技是當前需要掌握的發展趨勢，未來5年政府預計投入46億元積極推動，實現「Sports Everywhere—透過虛實融合科技與應用建構2030智慧育樂型態」願景。

科技會報辦公室表示，近年政府持續導入科技輔助提升運動競技表現之成效卓著，從東京奧運的優異成績可見一斑。這些頂尖運動員採用的科技訓練未來也應該擴散應用至一般民眾，讓國民能享受科技帶來更有趣的健身體驗、更友善的高齡運動空間以及更智慧化的運動場館，從而增進健康，提升國民的幸福感。

科技會報辦公室強調，自107年以來，政府已陸續推動「台灣AI行動計畫」、「台灣5G行動計畫」以及「台灣顯示科技與應用行動計畫」等大型行動計畫，為台灣資通訊基礎建設及前瞻技術奠定良好基礎。

為了協助產業補足發展缺口掌握全球商機，在去年行政院召開了策略會議，基於產官學研各界重要代表的共識擬定了「強化基礎結構」、「擴大運科能量」、「推動數據治理」、「建構產業生態」等四大策略來協助產業發展，為台灣經濟注入新的發展動能。

科技會報辦公室指出，新創與平台規模偏小、跨域專業人才欠缺、跨域產業鏈結度低等三大缺口，需要政府與產業界共同攜手來克服。期許相關部會通力合作，務實協助產業創造高附加價值產品與服務，提升台灣國際競爭力，打造運動x科技成長為台灣下一個新兆元產業。

東京奧運 國民

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