龔明鑫率團訪美首站抵矽谷 強化台美下世代通訊合作

國發會主委龔明鑫率領由中華電信、和碩、仁寶等我國5G相關產業重點企業籌組的「下世代通訊代表團(NextGen Telecom Delegation)」，首站抵達舊金山，除台美雙方共同召開NextGen Telecom圓桌交流會議外，亦拜會Google美國總部，與Google團隊交換意見，並藉此機會多方面強化與矽谷的產業及新創團隊交流。

另外，龔明鑫更拜會矽谷知名創業學校Draper University，並特別頒發創辦人Tim Draper就業金卡，邀請他前來台灣。

國發會指出，NextGen Telecom圓桌交流會議，台美雙方就5G OpenRAN、下世代通訊等議題交流，邀集台灣及美國相關領域的業者，如高通、Dish Mobile及產業專家參與，分享產業發展及合作機會。

龔明鑫於致詞時表示，現在是台美幾十年來關係最好且堅若磐石的時刻，很高興能在這個時間點帶領NextGen團前來美國、促成雙方更近一步的合作。龔明鑫強調，數位轉型係全世界重要的轉型之一，包含半導體、5G/B5G (Beyond 5G) 及AIoT等三大部分，5G/B5G為開放性架構，打破過去少數國際廠商壟斷的局面，讓台美雙方更有機會進行合作，而本次訪團即是希望帶動台美在5G/B5G的垂直應用及AIoT的產業合作。目前已有微軟、Intel與和碩、高通與中華電信等合作的典範案例，未來雙方合作機會將會更多、應用領域也將更廣。

龔明鑫強調，美國於去年通過基礎建設法案(Infrastructure Bill)，台灣亦已推動八年8,400億的前瞻計畫，前揭政府措施都將帶動5G/B5G基礎建設商機，台美合作不僅對兩國有利，亦可聯手打進東南亞、中東歐等全球市場，對全世界作出貢獻。

圓桌會議期間，除台杉投資總經理翁嘉盛及美國商務部ICT產業資深分析師Cary Ingram分別就台美5G及低軌衛星(LEO)合作機會及美國寬頻發展進行專題演講外，並由亞洲．矽谷計畫執行中心人資長闕河鳴主持「台灣5G/6G Open-RAN進展及未來與美國夥伴的合作」小組討論，雙方分別由經濟部技術處科技專家林顯易、和碩總經理馮震宇及美國商務部ICT產業資深分析師Cary Ingram、Dish Network外部與立法事務執行副總裁Jeff Blum擔任與談人，就美國基礎建設法案基礎下之台美合作契機、如何聯手打進其他國家市場等交換意見。

此外，龔明鑫此行也特別拜會全球知名新創加速器Draper University的創辦人Tim Draper、並進行交流，並親自頒發就業金卡予Tim Draper，表達台灣政府鼓勵外國專業人才赴台的政策美意；Tim表示非常高興申請就業金卡獲台灣政府核准，11月將以此卡赴台。

國發會自2018年即與該校合作，每年送新創團隊至Draper University，共同培育新創團隊，創辦人Tim亦承諾協助台灣新創落地美國，並投資台灣新創產業發展。此行龔明鑫亦見證Draper Venture 投資我國資安公司－資安鑄造的簽約儀式，資安鑄造為經濟部法人科專計畫的重要扶植對象，此為台灣新創獲得矽谷創投資金的新案例。

同時，龔明鑫亦與國際知名加速器500 Startups的CEO Christine Tsai 及合夥人 Tony Wang 主管會面。500 Startups 考量近年與國發基金合作後，成績斐然、一年即投資20家台灣新創，並協助擴大國際業務與出場，有意擴大與國發基金的合作。對此方向，龔明鑫表示支持，希望善用其全球網絡，讓台灣新創能有更多成功機會。

此外，訪團亦拜會六家矽谷新創，雙方就技術發展及產業訊息進行意見交流，其中Arris Composites（棱和科技） 及Light Field Lab已獲得國家級投資公司台杉創投的投資，促使與台灣法人及公司進行合作。