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龔明鑫率團訪美首站抵矽谷 強化台美下世代通訊合作

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
NextGen Telecom圓桌交流會議圓滿結束。 圖／國發會提供
NextGen Telecom圓桌交流會議圓滿結束。 圖／國發會提供

國發會主委龔明鑫率領由中華電信、和碩、仁寶等我國5G相關產業重點企業籌組的「下世代通訊代表團(NextGen Telecom Delegation)」，首站抵達舊金山，除台美雙方共同召開NextGen Telecom圓桌交流會議外，亦拜會Google美國總部，與Google團隊交換意見，並藉此機會多方面強化與矽谷的產業及新創團隊交流。

另外，龔明鑫更拜會矽谷知名創業學校Draper University，並特別頒發創辦人Tim Draper就業金卡，邀請他前來台灣。

國發會指出，NextGen Telecom圓桌交流會議，台美雙方就5G OpenRAN、下世代通訊等議題交流，邀集台灣及美國相關領域的業者，如高通、Dish Mobile及產業專家參與，分享產業發展及合作機會。

龔明鑫於致詞時表示，現在是台美幾十年來關係最好且堅若磐石的時刻，很高興能在這個時間點帶領NextGen團前來美國、促成雙方更近一步的合作。龔明鑫強調，數位轉型係全世界重要的轉型之一，包含半導體、5G/B5G (Beyond 5G) 及AIoT等三大部分，5G/B5G為開放性架構，打破過去少數國際廠商壟斷的局面，讓台美雙方更有機會進行合作，而本次訪團即是希望帶動台美在5G/B5G的垂直應用及AIoT的產業合作。目前已有微軟、Intel與和碩、高通與中華電信等合作的典範案例，未來雙方合作機會將會更多、應用領域也將更廣。

龔明鑫強調，美國於去年通過基礎建設法案(Infrastructure Bill)，台灣亦已推動八年8,400億的前瞻計畫，前揭政府措施都將帶動5G/B5G基礎建設商機，台美合作不僅對兩國有利，亦可聯手打進東南亞、中東歐等全球市場，對全世界作出貢獻。

圓桌會議期間，除台杉投資總經理翁嘉盛及美國商務部ICT產業資深分析師Cary Ingram分別就台美5G及低軌衛星(LEO)合作機會及美國寬頻發展進行專題演講外，並由亞洲．矽谷計畫執行中心人資長闕河鳴主持「台灣5G/6G Open-RAN進展及未來與美國夥伴的合作」小組討論，雙方分別由經濟部技術處科技專家林顯易、和碩總經理馮震宇及美國商務部ICT產業資深分析師Cary Ingram、Dish Network外部與立法事務執行副總裁Jeff Blum擔任與談人，就美國基礎建設法案基礎下之台美合作契機、如何聯手打進其他國家市場等交換意見。

此外，龔明鑫此行也特別拜會全球知名新創加速器Draper University的創辦人Tim Draper、並進行交流，並親自頒發就業金卡予Tim Draper，表達台灣政府鼓勵外國專業人才赴台的政策美意；Tim表示非常高興申請就業金卡獲台灣政府核准，11月將以此卡赴台。

國發會自2018年即與該校合作，每年送新創團隊至Draper University，共同培育新創團隊，創辦人Tim亦承諾協助台灣新創落地美國，並投資台灣新創產業發展。此行龔明鑫亦見證Draper Venture 投資我國資安公司－資安鑄造的簽約儀式，資安鑄造為經濟部法人科專計畫的重要扶植對象，此為台灣新創獲得矽谷創投資金的新案例。

同時，龔明鑫亦與國際知名加速器500 Startups的CEO Christine Tsai 及合夥人 Tony Wang 主管會面。500 Startups 考量近年與國發基金合作後，成績斐然、一年即投資20家台灣新創，並協助擴大國際業務與出場，有意擴大與國發基金的合作。對此方向，龔明鑫表示支持，希望善用其全球網絡，讓台灣新創能有更多成功機會。

此外，訪團亦拜會六家矽谷新創，雙方就技術發展及產業訊息進行意見交流，其中Arris Composites（棱和科技） 及Light Field Lab已獲得國家級投資公司台杉創投的投資，促使與台灣法人及公司進行合作。

國發會表示，訪團將於6月23日前往西雅圖，拜訪知名科技業者，並與華盛頓州政府交流5G Innovation 政策，持續擴展台美合作。

矽谷知名創投家 Tim Draper 受贈就業金卡。 圖／國發會提供
矽谷知名創投家 Tim Draper 受贈就業金卡。 圖／國發會提供
國發會主委龔明鑫向當地說明我5G發展現況。 圖／國發會提供
國發會主委龔明鑫向當地說明我5G發展現況。 圖／國發會提供
台美出席 NextGen Telecom圓桌論壇小組討論代表。 圖／國發會提供
台美出席 NextGen Telecom圓桌論壇小組討論代表。 圖／國發會提供
國發會、AIT與駐舊金山辦事處共同舉辦NextGen Telecom圓桌交流會議過程圓滿。 圖／國發會提供
國發會、AIT與駐舊金山辦事處共同舉辦NextGen Telecom圓桌交流會議過程圓滿。 圖／國發會提供

5G 美國商務部 龔明鑫

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