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電費漲定了！王美花：調漲幅度下周一定案

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
王美花表示，電費調漲幅度將在下周一拍板定案。記者張睿廷／攝影
王美花表示，電費調漲幅度將在下周一拍板定案。記者張睿廷／攝影

經濟部下周一將召開電價費率審議會，經濟部王美花今受訪時表示，國際能源價格上漲，國內電價有不得不調漲的壓力，電價費率審議會討論數個漲價方案，至於漲幅，將於下周由產官學界委員來決定。

王美花今日上午出席南亞科技12吋新廠動土典禮，她在受訪指出，受俄烏戰爭影響，天然氣等各項能源價格已飆漲2至3倍，中油及台電為避免國內物價上漲， 透過平穩機制吸收漲幅，不過這已造成嚴重虧損。

王美花說，在國際能源價格飆漲下，電價已有不得不漲的壓力，電價審議工作小組將會在下周的電價費率審議會中，根據能源上漲情形，提出幾個不同電價漲價方案。

王美花表示，電價費率調整將交由電價費率審議會委員採共識決，因為要兼顧中油、台電財務成本，及衡量對物價的影響，漲幅會於下周電價費率審議會定案。

電價 王美花 經濟部

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