聽新聞
test
0:00 / 0:00
電費漲定了！王美花：調漲幅度下周一定案
經濟部下周一將召開電價費率審議會，經濟部長王美花今受訪時表示，國際能源價格上漲，國內電價有不得不調漲的壓力，電價費率審議會討論數個漲價方案，至於漲幅，將於下周由產官學界委員來決定。
王美花今日上午出席南亞科技12吋新廠動土典禮，她在受訪指出，受俄烏戰爭影響，天然氣等各項能源價格已飆漲2至3倍，中油及台電為避免國內物價上漲， 透過平穩機制吸收漲幅，不過這已造成嚴重虧損。
王美花說，在國際能源價格飆漲下，電價已有不得不漲的壓力，電價審議工作小組將會在下周的電價費率審議會中，根據能源上漲情形，提出幾個不同電價漲價方案。
王美花表示，電價費率調整將交由電價費率審議會委員採共識決，因為要兼顧中油、台電財務成本，及衡量對物價的影響，漲幅會於下周電價費率審議會定案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言