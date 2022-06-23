台電狂虧百億！電價凍漲Hold不住 調漲討論度飆升3千多筆

台灣電價已經連續凍漲8次，本來電價例行性調整會都在每年四月、十月進行審議，不過今年受俄烏戰爭影響，延後至6月27日再開會討論，據了解，因為目前國際燃料仍居高不下，這次審議有可能會決議調漲電價，預計至少會漲價8%，同時也是4年以來首度調漲。

台電累積虧損百億 調漲對象：用電大戶、豪宅

台電今年從年初到現在，累積虧損6百億元，且根據台電今年前四月的燃料成本估算，必須調漲18%才能打平成本，如果持續凍漲，恐被今年會大虧2000億，不過目前因補貼工業用戶比較多，預計若調漲，可能僅漲用電大戶、月用千度以上的豪宅，一般用電多在500度、330度區間的民眾則不受影響。



根據《東森新聞》的報導，因傳出台電只漲用電大戶，有些企業大老就有表達對此事的想法，像台玻董事長林伯豐就坦言，雖然電價上漲是必要的，但只漲用電大戶，那就是懲罰企業，台電應該分階段來漲，不然現在夏季用電漲、物價又在通膨，真的不是漲價好時機，而且與其漲價，供電穩不穩才是重點，若調漲卻又時常缺電跳電，那根本是雙重打擊。



另外，義美董事長高志尚也表示，以工商界角度來說，是希望穩定不是要漲，但不漲會虧損，對經濟也不好，怎麼找到一個平衡點很重要。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，可發現「電價」近一個月聲量有7,717筆，其中5月30日宣布夏季電價開始時，有932筆討論，然後6月21日傳出台電將大漲價消息（19日即有零星討論），便引發熱烈關注與討論，聲量高達3,598筆。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年05月23日至2022年06月21日。