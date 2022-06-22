力推頻道區塊化 NCC研擬放寬收費上限、頻道上下架規定

國家通訊傳播委員會（NCC）今（22）日宣布通過「數位有線電視頻位區塊化及編碼機制」可行方案，將開放有線電視系統業者以實驗區概念推動頻道以三位數編碼區塊化。NCC表示，此舉對系統業者、頻道業者和消費者都有極大影響，為了鼓勵系統業者願意參與實驗與推動新機制，NCC也將參考業界意見，研擬基本頻道收視費費率600元上限鬆綁、頻道分潤機制合理化，以及頻道上下架規範等配套措施，收集相關意見，再訂出未來實驗區的辦法。

因立法院交通委員會積極要求NCC促成有線電視頻道區塊化、打破現在100個頻道的「萬年頻道表」，NCC擬出「頻道區塊化」方案，將頻道號碼改為3位數，法定必載、綜合、新聞、電影、八大區塊，NCC近期也舉辦過公聽會，規劃未來正式推動時，一次將頻道轉為三碼(例如55台為555台)，但考量消費者習慣，系統有轉頻的措施，即使消費者打55，仍可轉為555台。

不過此政策仍引發系統、頻道業者等各有意見，目前尚無結論，頻道與系統業者最有「共識」的，都跟錢有關。包括希望開放現在有線電視收費600元上限、規範頻道可以分到更多利潤、希望政府提供補助。

NCC發言人翁柏宗表示，因有線電視頻道區塊化的改革影響層面很大，將以「循序漸進、謹慎周延、多方溝通、實驗先行、滾動檢討』等原則推動，目前規劃讓系統台以實驗區方式試行，系統業者可提出實驗地點的方案，並提出配套措施，NCC也將透過實驗區的試點方式，了解民眾反應。

翁柏宗說，政府希望以補助方式鼓勵業者「早鳥」申請做實驗區，但未來光是機上盒的更換、系統補助，可能就要數百億元，NCC補助也有限，加上相關計畫對消費者收視影響也大，因此光是實驗區計畫，預計就要做3至5年，有了夠多資料，再修正相關管理辦法，NCC也會研究開放費率限制、改進頻道上下架機制等配套方案，真正要推動頻道區塊化的時程尚未定案。