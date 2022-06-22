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德國RWE來台投資離岸風電、氫能 對浮動示範風場興趣濃

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導
萊茵再生能源董事長鍾弘錦則表示，RWE已在西班牙、美國、挪威等三地都有浮動風場開發計畫，對示範計畫也是躍躍欲試。圖／RWE提供
萊茵再生能源董事長鍾弘錦則表示，RWE已在西班牙、美國、挪威等三地都有浮動風場開發計畫，對示範計畫也是躍躍欲試。圖／RWE提供

德國最大、百年電業集團萊茵能源（RWE）今（22）日召開記者會，宣布針對第三階段區塊開發規劃六座風場。經濟部能源局21日宣布，目標年底將公布浮動風場示範計畫，萊茵再生能源董事長鍾弘錦則表示，RWE已在西班牙、美國、挪威等三地都有浮動風場開發計畫，對示範計畫也是躍躍欲試。

總部位於德國的RWE已有 120 餘年歷史，已在全球超過 20 多個國家，截至 2022 年 6 月，萊茵能源共有 18 座營運中的離岸風場，並預期於 2030 年將裝置容量由現行 3 GW（10億瓦） 提升三倍至 8 GW。

鍾弘錦表示，台灣擁有世界級的優良風場、加上政府政策的支持、國內產業對採用綠電亦有共識，是全球少數適合發展離岸風電的場域。

如 2004 年打造英國首座商轉離岸風場 Scroby Sands，現在則於英國佈建全球最大風場之一的 Sofia 風場，擁有總容量裝置達 1.4 GW 的風場；面對全球浮動風場趨勢，RWE目標 2030 年前擁有 1 GW 營運或興建中的浮動式風場，包括挪威、西班牙及美國都有風場。

除了離岸風電之外，REW在「綠氫」，也就是透過再生能源所產生的氫氣有所涉獵，目前有超過 30 個以上氫能計畫，加上綜合再生能源產品組合開發，對於台灣實現 2050 年淨零排放目標，能夠有更多面向的協助。

對於能源局今年底有意提出浮動式風機的示範計畫，萊茵再生能源總經理張友鴻表示，對於示範計畫相當有興趣，依照自己執行經驗，他認為，浮動風機相對複雜，更是對於港口等基礎設施要求高，因此必須提前布局，而廠商必須看到能源局的示範規則才能做出因應。

而對於目前是否有鎖定台灣那些港口，張友鴻認為，台中港以面積及位置是相對理想，但也可以採取各港口布置零件再組裝的作業模式，而非全部集中在一個港口。

而台灣發展浮動式風機也須滿足國內國產化及供應鏈需求，鍾弘錦說，目前沒有人知道浮動風機國產化能做到甚麼程度，因為最近一、兩年才開始在找潛在供應商。RWE也有與工業局做過簡單意見調查，都在想規則怎麼決定，因此必須透過示範計畫來摸索。

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