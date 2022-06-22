快訊

疑裝備故障...S-70C反潛直升機墜毀4人送醫 海軍司令部回應了

海軍S-70C反潛直升機營區墜毀釀4傷 已知2人嚴重燒燙傷

美商白皮書發布 國發會：掌握台美關係奮起轉進契機

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

國發會高仙桂副主委今日出席美國商會「2022台灣白皮書」發表會，並代表政府接受白皮書。國發會副主委高仙桂表示，如同今年白皮書所提：目前正是台灣奮起轉型的黃金機會，此次疫情凸顯台灣半導體產業在全球供應鏈的關鍵地位；本月台美宣布啟動「台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st Century Trade）」，正式展開台美經貿協定談判工作，是台美關係歷史性突破，期望雙方採行堆積木方式，逐步達成簽訂BTA目標，也為台灣第二輪加入「印太經濟架構（IPEF）」創造更好條件與機會。

國發會表示，有關2021白皮書建議，在政府相關部會的努力下，於新醫療器材審查流程縮減、化學物質標準登錄期限、電動車貨物稅免徵、投信募集ESG相關主題基金應揭露內容等，獲致商會給予「已解決」評價。另包括開放更多電子商務銷售管道，以推動台灣保險市場現代化與發展、提供病患藥品正確資訊並強化合法藥品可近性、以及建立電動車的使用者友善環境等議題，也獲致有具體進展之評價。

針對商會2022白皮書關切議題，包括確保穩定能源供給、促進永續未來、改善勞動市場及邊境防疫等，均是現階段政府施政重點。

針對能源供應，國發會回應，為確保穩定能源供給，政府已考量用電成長，滾動檢討至2027年新增與除役機組時程規劃，確保逐年備用容量率可符合國內電力需求。另為穩定輸配電，政府將推動「強化電網韌性建設計畫」，推動分散電網、強固電網工程。同時為平衡用電負載，台電公司亦於去年設立電力交易平台，並開放日前輔助服務市場。

在促進永續未來，國發會3月已正式公布「2050淨零排放路徑圖」，並提出「十二項關鍵策略」，2030年前將整合跨部會資源投入新臺幣9,000億元，誘發民間投資4兆元，商會所提「碳捕捉、再利用與封存」(CCUS)為12項關鍵戰略之一，政府將加速CCUS技術研發，並與國營、民營企業合作建立CCU場域與技術的實證。

在改善勞動市場方面，國發會表示，商會建議鬆綁相關法規，建立充足、多元與具國際觀的人才庫一直是政府工作重點。為提高外籍人才來台管道與誘因，截至5月底，已核發逾5,000張就業金卡。行政團隊也於去年5月正式推動重點領域產學合作創新條例，鬆綁大學法等相關法規，由產業界與大學合作，培育本土人才。目前已核定成立6所半導體學院、2所國際金融學院、人工智慧與循環經濟學院各1所。

此外，國發會也對美國商會於2022台灣白皮書中，向華府提出多項建議，表示感謝，包括透過台美「雙邊貿易協定(BTA)」及「台美21世紀貿易倡議」，加速與台灣的經貿合作；持續推動印太經濟架構（IPEF）並納入台灣；支持台灣加入複邊和多邊貿易協定（包含CPTPP、數位經濟、半導體供應鏈協定）與國際組織等。

國發會表示，在台美關係奮起轉進的關鍵時刻，商會擔負角色更顯重要，期盼透過商會堅定的支持，達成台美貿易協定簽署目標。

國發會 美國商會 半導體

延伸閱讀

美國商會：台是半導體翹楚 無法加入多邊談判不完整

中興新村運動資源豐富 南投縣配合都計發展運動園區

確保穩定供電 美國商會：台灣需採取快速且持續的行動

「德陽造」 助粵港澳大灣區電網

相關新聞

產業大用戶用電大增 今用電量衝破歷史新高又亮黃燈

台電表示，近期各地天氣高溫炎熱，加上經濟發展、疫情影響民眾居家上學及辦公，連帶推升用電需求，今（22）日尖峰負載出現在1...

綠電名人堂／台灣氫谷行不行 萬皓鵬：還欠三道東風

從氫的化學式H2來看，它不含碳，因此不少人形容它是終極減碳能源。氫的用途多元，例如氫能車，是以氫作為動力來源，此外，鋼鐵廠、石化廠也可以把氫做為燃料；電力業者，也能把氫混入天然氣渦輪機組發電，也就是氫能發電。

日圓換匯貶至新低0.2215 專家：貶破0.22關卡指日可待

日本央行維持寬鬆政策，使日圓近期持續跳水，根據台銀日圓牌告現鈔賣出價，今天下午最低價已來到0.2215元、續創25年新低...

美國商會：台是半導體翹楚 無法加入多邊談判不完整

台灣美國商會今天公布2022台灣白皮書，建議台美就半導體供應鏈協定展開談判；副會長吳王小珍表示，台灣是半導體翹楚，無法加...

中保林建涵：全力衝刺智慧建築能源管理系統市場

中保科技（9917）副董事長林建涵表示，中保科旗下星生方案聚焦建築能源管理系統，幫新建築打造能源儲能管理系統，今年更全力...

台灣未加入印太經濟架構 美國商會：期待第二輪納入

台灣未納入以美國為首的印太經濟架構首輪名單，但隨即台美啟動21世紀貿易倡議；美國商會樂見此事並表示，由於IPEF架構內容...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。