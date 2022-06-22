美商白皮書發布 國發會：掌握台美關係奮起轉進契機

國發會高仙桂副主委今日出席美國商會「2022台灣白皮書」發表會，並代表政府接受白皮書。國發會副主委高仙桂表示，如同今年白皮書所提：目前正是台灣奮起轉型的黃金機會，此次疫情凸顯台灣半導體產業在全球供應鏈的關鍵地位；本月台美宣布啟動「台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st Century Trade）」，正式展開台美經貿協定談判工作，是台美關係歷史性突破，期望雙方採行堆積木方式，逐步達成簽訂BTA目標，也為台灣第二輪加入「印太經濟架構（IPEF）」創造更好條件與機會。

國發會表示，有關2021白皮書建議，在政府相關部會的努力下，於新醫療器材審查流程縮減、化學物質標準登錄期限、電動車貨物稅免徵、投信募集ESG相關主題基金應揭露內容等，獲致商會給予「已解決」評價。另包括開放更多電子商務銷售管道，以推動台灣保險市場現代化與發展、提供病患藥品正確資訊並強化合法藥品可近性、以及建立電動車的使用者友善環境等議題，也獲致有具體進展之評價。

針對商會2022白皮書關切議題，包括確保穩定能源供給、促進永續未來、改善勞動市場及邊境防疫等，均是現階段政府施政重點。

針對能源供應，國發會回應，為確保穩定能源供給，政府已考量用電成長，滾動檢討至2027年新增與除役機組時程規劃，確保逐年備用容量率可符合國內電力需求。另為穩定輸配電，政府將推動「強化電網韌性建設計畫」，推動分散電網、強固電網工程。同時為平衡用電負載，台電公司亦於去年設立電力交易平台，並開放日前輔助服務市場。

在促進永續未來，國發會3月已正式公布「2050淨零排放路徑圖」，並提出「十二項關鍵策略」，2030年前將整合跨部會資源投入新臺幣9,000億元，誘發民間投資4兆元，商會所提「碳捕捉、再利用與封存」(CCUS)為12項關鍵戰略之一，政府將加速CCUS技術研發，並與國營、民營企業合作建立CCU場域與技術的實證。

在改善勞動市場方面，國發會表示，商會建議鬆綁相關法規，建立充足、多元與具國際觀的人才庫一直是政府工作重點。為提高外籍人才來台管道與誘因，截至5月底，已核發逾5,000張就業金卡。行政團隊也於去年5月正式推動重點領域產學合作創新條例，鬆綁大學法等相關法規，由產業界與大學合作，培育本土人才。目前已核定成立6所半導體學院、2所國際金融學院、人工智慧與循環經濟學院各1所。

此外，國發會也對美國商會於2022台灣白皮書中，向華府提出多項建議，表示感謝，包括透過台美「雙邊貿易協定(BTA)」及「台美21世紀貿易倡議」，加速與台灣的經貿合作；持續推動印太經濟架構（IPEF）並納入台灣；支持台灣加入複邊和多邊貿易協定（包含CPTPP、數位經濟、半導體供應鏈協定）與國際組織等。

國發會表示，在台美關係奮起轉進的關鍵時刻，商會擔負角色更顯重要，期盼透過商會堅定的支持，達成台美貿易協定簽署目標。