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產業大用戶用電大增 今用電量衝破歷史新高又亮黃燈

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
今日備轉容量297.4萬瓩，備轉容量率約7.57%。圖／擷自台灣電力公司網站
今日備轉容量297.4萬瓩，備轉容量率約7.57%。圖／擷自台灣電力公司網站

台電表示，近期各地天氣高溫炎熱，加上經濟發展、疫情影響民眾居家上學及辦公，連帶推升用電需求，今（22）日尖峰負載出現在14時19分達到3926.6萬瓩，不僅連續三天刷新歷年6月紀錄，更創下歷史用電量新高。今日備轉容量297.4萬瓩，備轉容量率約7.57%，台電強調，面對盛夏來臨，已規劃各項需求面及供給面措施，確保供電穩定。

台電指出，今日尖峰負載達3926.6萬瓩，若以去(2021)年尖峰負載(7月27日)的3884.4萬瓩相比較，整體增加近42萬瓩。其中主要因產業景氣持續暢旺，半導體、電子零組件、基本金屬製造業等特高壓用戶用電量較去年提升一成，增加約93.7萬瓩；高壓用戶則以學校、服務業用電增加較多；至於低壓用戶，因時序尚未進入盛夏，因此用電量較去年7月尖峰負載低。

台電進一步指出，面對未來用電需求可能再度攀升，今年水情好轉及機組陸續歸隊，皆有助於供電穩定。以慣常水力為例，在5月份實績發電量有達約180萬瓩，而抽蓄機組所需用水充沛，可確保260萬瓩抽蓄發電能力無虞；另外，台電自去年起精進調整機組大修作業，機組已於5、6月陸續回歸供電系統，並將強化管控機組維修品質，以維持系統各時段供電能力。

台電呼籲，面對即將來臨的盛夏，未來用電量可能再創新高，盼全民共同節約能源、珍惜電力，除隨手關燈，拔掉不使用的電器插頭，冷氣機的溫度設定宜維持在26度到28度之間，據統計每升高1度的設定，就可以省電6%。

台電 供電

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