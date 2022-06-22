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汙染復原成本高 綠委籲推環境保險

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立委鍾佳濱在622汙染研討會中，呼籲環保署、中油加強環境金融投資。台灣醒報記者呂翔禾／攝影
立委鍾佳濱在622汙染研討會中，呼籲環保署、中油加強環境金融投資。台灣醒報記者呂翔禾／攝影

「人為環境汙染也要以保險費作為整治基金，並推動企業轉型！」民進黨立委鍾佳濱22日與風險管理學會召開研討會，針對去年622漏油事件回顧表示，此汙染如今已花1.8億元整治，光靠政府經費並不夠，需要以環境保險等金融工具理賠，搭配保費調整，讓汙染有更多經費整治，業者平時也能做好環境監控。

鼓勵環境保險

鍾佳濱表示，去年6月22日中油大林廠漏油，已經讓中油花了1.8億元進行賠償、清汙與後續生態調查，但除了海上汙染外，累積的陸地汙染要花費更多成本整治，以中油高煉廠為例，移轉給台積電前就要花268億，因此他建議環保署、經濟部納入環境保險等環境金融工具，使汙染整治能有更多經費。

他也指出，保險業者可定期監測業者汙染防制成效，作為調整保費依據，可有效將環境風險成本風險內部化，使高汙染業者積極投入汙染控制。鍾佳濱認為，石化業有高汙染風險，同時卻有充足資金，應該優先履行永續企業責任，並率先引入環境金融工具。

他呼籲環保署加速推動《環境損害責任法》立法，確認汙染行為人的自然損害回復責任，而經濟部要督導石油業者進行汙染責任財務規劃，確保土地再利用價值，以利產業轉型。中油也要配合納入環境金融工具，帶頭建立集體化市場。

生態風險不易估算

對此，環保署富庶長蔡鴻德回應說，由於生態風險到底要賠多少，金額仍不容易估算，因此會滾動式檢討現有的整治費保險退費制度，鼓勵繳費人透過保險等環境金融工具，分散汙染風險；同時也會減少綠地開發，讓土壤與地下水資源能更永續使用。

中油代表現場回覆指出，中油在公司內部有設立風險管理委員會，各單位都會上報年度風險，公司總風險也會呈報董事會監督。針對622汙染，他們也有改善作業流程、加強漏油的浮蛇管保養，並縮短使用年限。另外也有針對閒置資產編列除役負債，未來會加強引入更多環境金融工具。

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