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台灣能否穩定供電？美國商會：企業越來越擔心的議題

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

台灣美國商會今（22）日發布「2022台灣白皮書」時強調，台灣需要採取快速且持續性的行動，確保穩定的能源供應。

台灣美國商會副會長吳王小珍指出，台灣政府未來幾年能否實踐能源轉型與減碳目標，同時確保有充足的電力供給與穩定的電網及輸配電系統，已成為美國商會會員企業「越來越擔心的議題」。

吳王小珍表示，台灣美國商會建議政府，唯有兼顧能源轉型與減碳目標，台灣才能達到永續發展，在全球打擊氣候變遷之際貢獻己力的同時，又足以因應製造業目前的用電需求，進而發展次世代高附加價值的產業。

台灣美國商會能源委員會並向台灣政府提出四項明確可行的建議，首先是，台灣積極斥資升級電網基礎建設之際，也應考慮就採用負載平衡技術提出誘因，建立電力儲備市場與定價機制，藉此強化電網韌性。

其二則是修正阻礙台灣再生能源發展的法規障礙，加速推動再生能源計畫；其三是擴大建設天然氣發電廠的能力；以及台灣應加速發展脫碳技術，才能實踐2050年淨零排放目標。

吳王小珍強調，對台灣而言，落實上述措施刻不容緩，台灣未來幾年經濟成長可期，台灣電力需求年增率預計達到2.5%，倘若處理失當，台灣從化石燃料轉型至乾淨能源的過程中，勢必會對電力系統造成壓力，導致無法穩定供電給住家、企業與產業。

美國商會 再生能源 減碳

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