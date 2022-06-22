電價將調漲？圖表看懂台電每天開門營業虧逾3億元

電價將結束連四年凍漲，電價審議委員會延會期至6月底討論電價是否調升，若拍板定案，剛好因6月1日夏季電價才上路，用電大戶面對「2連升」將非常有感。

因中油進口天然氣，台電向中油購買原料發電，並自行向外採購燃煤，在國外原物料價格大漲下，中油去年即已虧損，台電則因發電成本上漲，2022年1月起也虧損營運，到4月累積虧損擴大到469億元，5月勢必將破500億元虧損，即便夏季電價6月1日上路針對民生高用電戶及用電大戶調漲電價，但預期只是改善虧損還難以止血。

根據台電提供售價與成本資料，4月每度電平均成本已經來到3.07元，但電價僅2.39元，成本比價格高28%，即使電價傳言部分用戶漲8%，也難仍難回到成本以上。

但若不漲價，今年台電有虧損千億元壓力，壓力鍋爆表，但若拍板調升，除是終結連續四年（2018～2021年）台灣電價凍漲紀錄，選在夏季漲價也讓用電大戶剛因6月1日調整夏季電費，會十分有感。