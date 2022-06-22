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電價是否漲跌 經濟部：由審議會機制決定

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

電價審議會最晚本月底須召開，經濟部表示，目前暫定6月27日會開會。外界近期對電價漲跌大膽預測，經濟部澄清，電價除了考量國際燃料價格及後續走勢預測外，也會檢視台電、中油財務情況，「最重要則是會注意電價議題對民生物價的可能影響」，強調相關方案將由審議會機制決定。

對於開會時間是否拍板是6月27，也就是下周一召開，經濟部解釋，電價審議會是由官方、產業、學界共同組成，能源局正在邀約審議委員會議時間，因此只是先暫定時間。

電價審議會一年檢討二次，每年3月底及9月底召開，決定當年4月至9月、當年10月至隔年3月電價。今年反常選在這期召開，是因為今年3月底電價審議會認為俄烏戰爭開打後讓國際油價波動異常，而電價與物價具有連動性，因此選擇先「蓋牌」，無作出結論，延至6月底前決定。

電價公式是以購電支出、輸配電支出、售電服務費用、公用售電業合理利潤、售電度數。電價漲幅及跌幅，原則每次調幅不超過3%。但於供電成本持續大幅上漲或下跌時，電價費率審議會得視電價穩定基金運用情形。

但除此之外，也存在非公式因素，如近期就有考量過疫情紓困、經濟復甦、災情救濟，以及民生物價等。值得一提，因為電價與物價對於民生影響甚大，而漲電價都當接近選舉年時，也被認為會有政治考量，所以今年底九合一大選對於其結果也會有所影響。

電價 物價 經濟部

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