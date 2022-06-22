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確保穩定供電 美國商會：台灣需採取快速且持續的行動

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣美國商會執行長魏立安。記者邱德祥／攝影
台灣美國商會執行長魏立安。記者邱德祥／攝影

台灣美國商會今天發布「2022台灣白皮書」，商會呼籲台灣政府把握目前台灣擁有的前所未有且持續成長的國際關注、支持與善意，積極改善商業環境，簽訂具企圖心的貿易與經濟協議，進而掌握產業發展及轉型的黃金時機。此外，商會特別強調台灣需要採取快速且具持續性的行動，確保穩定的能源供應。

台灣美國商會副會長吳王小珍說，台灣必須努力消除貿易壁壘並改善監管機制，成為全球具吸引力的簽訂高標準雙邊與多邊協議的貿易夥伴。

在確保穩定能源供給方面，白皮書指出，台灣政府未來幾年能否實踐能源轉型與減碳目標，同時確保充足電力供給與穩定的電網與輸配電系統，成為美國商會會員企業愈來愈擔心的議題。

美國商會能源委員會提出建議，台灣積極斥資升級電網基礎建設之餘，也應考慮就採用負載平衡技術提出誘因，建立電力儲備市場與定價機制，藉此強化電網韌性。

白皮書提到，能源委員會多年來也提出其他建議，協助台灣加速推動再生能源計畫，並擴大建設天然氣發電廠的能力。台灣要實現能源政策與目標並有效降低碳排放量，取決於是否能加速推進相關議題。

白皮書說，正如能源委員會提到的，台灣未來幾年經濟成長可期，台灣電力需求年增率預計達2.5%，若處理失當，台灣從化石燃料轉型至乾淨能源的過程中，勢必會對電力系統造成壓力，導致無法穩定供電給住家、企業與產業。

美國商會 再生能源

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