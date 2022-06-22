去年國際銅價漲50.9% 今年5月因中國大陸封控轉跌7.7%

全球貴金屬去年漲翻天，主計總處發布國情統計，去年隨著疫苗施打普及，全球經濟活動陸續重啟，需求回升，加上銅礦生產大國（祕魯、智利）因疫情或罷工減產，銅價去年五月漲了近一倍；今年雖續漲，但五月因中國大陸封控及美國升息，銅價較去年同期跌7.7%。

主計總處表示，銅為重要的工業原料之一，其價格走勢是評估全球製造業需求的風向球。根據倫敦金屬交易所資料，110年隨COVID-19疫苗施打普及，全球經濟活動陸續重啟，需求回升，加以銅礦生產大國因疫情或罷工致產量減少，在供需失衡下，銅價一路攀升，5月每噸逾1萬美元，較上年同月漲近9成4，其後價格續居高檔，全年平均每噸9,317美元，年漲50.9%。

今年1至4月價格續呈漲勢，但漲幅由1月的22.7%，逐月收斂至 4月9.0%，5月降至每噸9,377美元，轉為年跌7.7%，主因中國大陸因應疫情採嚴厲封控措施，及美國啟動升息循環帶動美元升值影響所致。今年1-5月平均每噸 9,899美元，年漲10.2%。

我國銅材高度仰賴進口，隨國際銅價走高，直接影響我國進口物價指數（IPI）走勢，觀察新台幣計價之進口銅及其製品類，由去年1月年漲15.81%逐步攀至5月漲逾5成後，漲勢逐步收斂，今年1-5月平均降至15.38%；此外，銅具良好的導電性，為電線電纜之主要原料，就躉售物價指數（WPI）之電線及配線器材類走勢觀察，亦隨進口物價波動，惟漲幅較緩，今年1-5月平均漲11.88%。

此外，電線電纜為營造工程的重要投入材料，今年1-5月營造工程物價指數漲10.38%，其中電線電纜（權數1.54%）在銅材價漲態勢下，上漲22.95%，帶動機電設備類漲14.84%。