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強推太陽光電 經濟部擬要求新建、改建建物要裝光電板

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

經濟部今（21）日預告「再生能源發展條例」部分條文修正草案，其中包括新增要求新建、增建或改建的建物，在考慮到受光條件與可免除認定標準後，必須設置太陽光電發電設備；以及，由於離岸風電發展趨向浮動式風機技術，因此將原本只能在12海浬內領海設置的規定「解禁」。

本次修正草案新增屋頂型太陽光電的推動措施，參考德國法規「強制使用面積超過50平方公尺的建築物，屋頂淨面積30%以上需架設太陽光電」，擬要求新建、改建或擴建的建築物，在受光條件等無虞的情況下，都必須設置一定比例的屋頂型太陽光電。相關範圍標準、設置多少比例等細則，將與內政部訂定子法，並未一併出爐。

同時，由於國際離岸風電技術已經逐漸克服水深問題及離岸距離條件限制，超向大水深、遠離海岸線，如浮動式風機的方向發展，因此設置空間可以大於原本設定的「領海（12海浬）」範圍，因此刪除該條例第三條中「不超過領海範圍」規定。經濟部強調，即使不受限於領海範圍，仍將邀集各部會盤點可設置離岸風電區域，排除禁止及環境敏感區域。

另外，在地熱與生質能方面，這次修正草案也有明定地熱能探勘、開發、營運等階段的相關規範，以及鼓勵發展生殖能下，刪除燃燒型生質能電廠應限制於工業區設置到規定。

「再生能源發展條例」部分條文修正草案，將公告60日後送行政院，並於通過後送至立法院審查。

太陽光電 離岸風電 再生能源

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