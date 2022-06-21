雲豹能源旗下天能綠電 簽約售電逾8000萬度居全台之冠

國內綠電交易市場熱絡，雲豹能源(6869)旗下售電業子公司天能綠電，自2021年取得受電業執照後，已陸續與玉山金控、gogoro、國際半導體大廠等企業簽約售電，累計簽約轉供超過8,000萬度綠電，以國內民間售電業來看，已位居全台簽約售電之冠。

雲豹能源總經理暨天能綠電董事長趙書閔表示，近年雲豹能源積極加速再生能源版圖布局，搶攻太陽光電、離岸風電、售電與儲能領域，在現階段國內售電業者百家爭鳴之際，子公司天能綠電因擁有雲豹能源多元綠電加持，成為快速竄起之售電新銳。未來天能綠電也將配合客戶需求，偕同雲豹能源及其他再生能源業者，朝更大供電量級之離岸風電綠電交易媒合邁進，滿足市場大量綠電需求。

趙書閔表示，以現階段來說，天能綠電母公司雲豹能源位於台南北門漁電共生案場，預計今年底完工，為全台最大漁電共生案，預計總裝置容量為123MW，目前已與客戶簽約交易綠電50MW以上的裝置容量。

同時，天能綠電將以示範售電商之姿，參與經濟部標準局憑證中心新推出的綠電團購計畫。此綠電團購計畫將是由商辦大樓（房東）整合其大樓內中小企業（房客）綠電需求，與售電業者簽約轉供綠電。

趙書閔表示，天能綠電不僅售電，也扮演仲介角色，有效協助房東房客按照標準局團購模式採購綠電，預期能大幅提高商辦大樓內中小業的綠電使用率。

她進一步說，隨著國內綠電需求持續攀升，永續、減碳、綠能已成為企業營運及投資的關鍵因素，雲豹能源偕同天能綠電將持續擴大對再生能源的投資開發，以滿足產業界對綠電之需求，達成2050年淨零碳排的終極目標。