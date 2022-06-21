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再生能源條例大刀闊斧！要求新建、改建建築物設光電板

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
太陽能發電設備。圖/歐新社
太陽能發電設備。圖/歐新社

因應國內綠能蓬勃發展，經濟部能源局今日針對《再生能源發展條例》提出五項修法。其中，為了衝刺光電發電，新增規範要求新建、增建及改建符合一定條件建築物，應於該建築物屋頂設置太陽光電發電設備。

另外，為了因應全球浮動式風機發展趨勢，將刪除離岸風力發電設置「不超過領海範圍」限制，相當於打開浮動式風機方便之門。

能源局表示，再生能源發展條例於2009年施行，2019年進行通盤性檢討及修正，為因應當前離岸風力發電、太陽光電、燃燒型生質能發電及地熱能發電之發展趨勢，落實國內擴大再生能源推動及利用之政策方向，並有效整合相關行政程序。

本次修法重點共有五點。第一，新增規範新建、增建及改建符合一定條件之建築物，應於該建築物屋頂設置太陽光電發電設備。為了推動光電設置，參考德國柏林市議會2021年通過的「柏林太陽能法」（Solargesetz Berlin）。

按草案內容，建築物之新建、增建或改建達一定規模以上者，除有受光條件不足或其他可免除情形經建築主管機關認定外，起造人應設置一定容量以上之太陽光電發電設備。

第二，因應浮動風機發展，刪除離岸風力發電設置「不超過領海範圍」之文字。修正草案指出，考量國際離岸風力發電之技術發展，已逐步克服水深及岸距條件限制，朝向浮動式風機發展，離岸風力發電設施之設置將可不限於領海範圍。

此外，本次修法也提出依土地使用管制規範，審酌區域發展與用地目的允許設置燃燒型生質能電廠，刪除應限制於工業區設置之規定；推動地熱能發電設備之設置，新增地熱能探勘許可與地熱能開發許可之申請、 審查程序等相關規範或限制，以及明訂地熱發電違反相關規定之罰則。

太陽光電 風力發電 再生能源

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