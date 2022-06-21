林伯豐：電價只漲用電大戶 製造業一定會出走

工商協進會今（21）日舉行會員大會，並改選新任理監事，即將卸任的理事長林伯豐會前受訪時仍不改直言本色，對於政府將調漲電價的做法，林伯豐表示，夏季電價即將實施，現在不是漲價的時機，若只針對用電大戶漲價，就是處罰用電大戶，製造業一定會出走。

經濟部初步排定預計下週一召開電價費率審議會，林伯豐表示，台電一直賠錢不是辦法，因此漲價要全面考慮，能源配比也重新考慮。他表示，電價若要漲價，漲幅越小越好，應該分階段漲價，且夏季電價即將實施，現在不是漲價的時機。

林伯豐強調，如果電價全面調漲，那是成本問題，但若只針對用電大戶漲價，就是處罰用電大戶，製造業一定會出走。他認為，企業受到處罰，應該要出走，用電大戶漲價，台積電（2330）排第一，台積電外移政府能承受嗎？

他說明，台灣供電、能源政策本來應該要重新檢討，現在天然氣發電佔比35.7%，未來要達到50%，有違淨零的目標，核四雖然停了，但全世界新的核電廠都在興建，現在核電廠的使用年限都有進步，應該考慮現有核電廠延役或者新建核電廠，一直依賴現在的石油與天然氣發電，電價還會上升，工業出口就會受影響。