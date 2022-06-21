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美國快速升息重挫股市 購屋者自備款虧損暫不買房

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導

台股今年從1月最高點1萬8千6百點，到這個月已經下跌達3千點，對於許多購屋人資金面與信心面都造成影響，信義房屋針對網友進行網路調查，結果有25%的受訪者因為自備款虧損，暫時觀望，也有32%的受訪者擔憂未來景氣衰退，也暫時觀望，僅有約1/3的受訪者認為不受影響。

信義房屋專案經理曾敬德表示，去年股市大漲3千點，帶動投資人的資產價值走升，有些投資人獲利了結後將部分資金投入房市，不過今年面對全球嚴峻的通膨情勢，國際股市大幅震盪甚至出現波段大跌，不只股市跌跌不休，連虛擬貨幣等價格也都呈現大幅崩跌，股市、幣圈修正牽扯到的層面廣泛，許多投資人恐怕今年績效都是虧損，而去年因為股市大漲帶來的資金買盤，今年恐怕會出現落空。

信義房屋從6月17到21日，對信義房屋官網的網路使用者進行「今年股市重挫，是否影響您購屋計畫」調查，並回收591份樣本資料，調查結果顯示，有25%的受訪者在這波股災，因自備款虧損，暫時觀望，另外還有32%的受訪者，擔心股市下跌是反應未來的景氣衰退，選擇暫時觀望，兩個加總就有57%的受訪者可能選擇觀望，顯示這波股市下挫的影響程度較深且廣。

曾敬德指出，判斷股市下跌對於房市影響，通常會探究股市下跌的原因，若是類似金融海嘯導致的景氣崩盤，就會對房市有深遠影響，但若是單一事件影響，股市若能快速止穩，對房市影響就相對有限，而這波因為美國快速升息，市場擔憂未來景氣可能步入衰退，未來就觀察股市是否止跌回穩，股市不怕下修，就怕跌跌不休。

信義房屋 房市 景氣

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