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央行升半碼不給力？徐旭東：打通膨只靠金融政策太辛苦

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
遠東集團董事長徐旭東認為，對抗通膨不能只靠升息，需要金融政策和財政政策兩個工具一起進行。圖/仝澤蓉攝影
遠東集團董事長徐旭東認為，對抗通膨不能只靠升息，需要金融政策和財政政策兩個工具一起進行。圖/仝澤蓉攝影

美國聯準會（FED）對抗通膨一口氣升息3碼，我國中央銀行上周理監事會後宣布升息半碼，外界雜音不斷，認為央行升息幅度太小，不利打擊通膨；遠東集團董事長徐旭東表示，升息多少要看通膨狀況的不同，美國的通膨8%多，「要很重的打一下 」，因為美國的通膨實在高了點，聯準會一定要想辦法。

遠東銀行（2845）今天召開股東會，會後記者提問對於央行升息看法，徐旭東認為，打擊通膨不能只靠金融政策，只靠金融政策會很辛苦；打擊通膨應該要有兩個工具，一個是金融政策，一個是財政政策，今天物價升太快，要做一系列措施讓供給需求平衡，現在供需不平衡，用金融（政策）打擊不夠快，不夠有效，缺的還是缺。他也認為，政府對每件事情要看的遠一點，整個（通膨 ）過程都是平衡的問題，一定要平衡。

談到對下半年景氣看法，徐旭東說，「這種題材真是要命，兩周前和現在講的又不一樣」。

徐旭東說，他本來看法滿樂觀的，但現在看起來悲觀的事情是有的，因為這段時間中國大陸經濟成長數字沒有維持預期的5%或6%，現在受到零售業購買情況下滑所影響；不過大陸很努力，繼續努力推動刺激經濟措施，「中國政府在某些情況下，非常有效，只要他決定的方向，他要拚命，大家都拚命」。

徐旭東指出，對於大陸的提振經濟措施，他還是抱持樂觀和同情心，也希望大陸經濟能獲得改善，不然整體都會受到影響。

通膨 美國聯準會 升息

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