漲勢收斂 1~5月進口銅及其製品類物價指數年漲15.38%

我國銅材高度仰賴進口，隨國際銅價走高，直接影響我國進口物價指數（IPI）走勢。主計總處國情統計通報顯示，觀察新台幣計價的進口銅及其製品類，由2021年1月年漲15.81%逐步攀至5月漲逾五成後，漲勢逐步收斂，今年1~5月平均降至15.38%。

此外，銅具良好的導電性，為電線電纜的主要原料，就躉售物價指數（WPI）的電線及配線器材類走勢觀察，亦隨進口物價波動，惟漲幅較緩，今年1~5月平均漲11.88%。

主計總處指出，電線電纜為營造工程的重要投入材料，今年1~5月營造工程物價指數漲10.38%，其中電線電纜（權數1.54%）在銅材價漲態勢下，上漲22.95%，帶動機電設備類漲14.84%。

主計總處表示，銅為重要的工業原料之一，其價格走勢是評估全球製造業需求的風向球。

根據倫敦金屬交易所資料，2021年隨新冠肺炎疫苗施打普及，全球經濟活動陸續重啟，需求回升，加以銅礦生產大國祕魯、智利因疫情或罷工致產量減少，在供需失衡下，銅價一路攀升，5月每噸逾一萬美元，較2020年同月漲近九成四，其後價格續居高檔，全年平均每噸9,317 美元，年漲50.9%。

2022年1~5月平均每噸9,899美元，年漲10.2%，其中1至4月價格續呈漲勢，惟漲幅由1月的22.7%，逐月收斂至4月9%，5月降至每噸9,377美元，轉為年跌7.7%，主因中國大陸因應疫情採嚴厲封控措施，及美國啟動升息循環帶動美元升值影響所致。