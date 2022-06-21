談升息打擊通膨 徐旭東：全靠貨幣政策會很辛苦

遠東商業銀行（2845）今舉行2022年股東常會，對於央行升息半碼以因應通膨壓力，遠東集團董事長、遠銀副董徐旭東認為，要打擊通膨，全靠貨幣政策會很辛苦，應與財政政策合併來做，此時政府確實很難做。

徐旭東指出，要談央行升息，主要是看各地通膨率，尤其美國通膨率已破8%、通膨率已太高，因此美國聯準會(Fed)一定要想辦法，才會少見快速升息，但現在物價升太快，且是供給面出問題，只靠貨幣政策不夠有效，必須要搭配財政措施一起來做，在此時刻政府確實很難做，但應該要看遠一點。

遠銀總經理周添財則說，升息會產生2方向影響，第一是利息收入會增加，升息放款利率會上升、存款利率也會上升，但放款利率上升幅度將大於存款，整體來看對金融業是好事，將可增加利息收入；第二是投資方面，海外債投資將會比較辛苦，升息後殖利率上升，投資方面應會有些損失，對於投資部位大的金融機構比較辛苦。

至於升息對房市影響，徐旭東認為，國家政策當然希望房地產不要太高、希望民眾不要買不起房，但錢想要擺在哪裡有很多選擇，房地產又是重要項目，「這個是很難的題材」。周添財補充，升息後對首購族來說利率仍低、影響不會太大，但對投資客會有絕對影響，資金有不同布局，會往獲利較好的部位去提升，若房地產利率提高又有諸多限制，投資客確實會縮手。

媒體追問通膨上揚對百貨零售業衝擊。徐旭東坦言，「不多人可以回答這個問題」，由於現在很多事情混在一起，零售惠受打擊不小，旅客無法進來也會受打擊，但台灣顧客口袋裡還是有錢，「要花的時候還是花」，且現在出國旅行才剛開始，很多人都有出國的錢還沒有花；至於未來通膨衝擊多大，就要視疫情發展、以及油價是否持續在每桶100美元以上，這些都是影響走勢因素，很難一口氣就解決。

展望下半年景氣走勢，徐旭東說，中國經濟數字沒有維持，無法維持原先5、6%經濟成長，主因零售業購買情況有下滑，但中國持續努力推動刺激經濟，某些情況應視有效，只要上面決定一個方向大家都會拼命，以這個角度想，要給一點樂觀性看待，也希望是樂觀發展，否則對全球景氣也會比較麻煩。

另，媒體關注遠銀是否有合併可能性，徐旭東強調，「always有併購計畫」，問題是併購標的在哪裡？其實很多銀行希望找遠銀合併，尤其是國外銀行也希望台灣有銀行可以協助他們，台灣也有很多企業在問，但併購後人員如何整併問題較大，會有加減乘除的考量，合併本身很簡單，但管理問題比較大。周添財則說，合併問題不是那麼簡單，要有共識才會去考慮合併，有機會就會去談，是有這樣的打算。