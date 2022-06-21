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林伯豐：電價只漲大戶 製造業一定會出走
工商協進會今舉行會員大會，將改選新任理監事，對於電價是否調漲、怎麼漲，理事長林伯豐表示，台電一直賠錢不是辦法，因此漲價要全面考慮，能源配比也重新考慮。他更說，漲幅越小越好，應該分階段漲價，且夏季電價即將實施，現在不是漲價的時機。
林伯豐更說，如果電價全面調漲，那是成本問題，但若只針對用電大戶漲價，就是處罰用電大戶，製造業一定會出走。他認為，企業受到處罰，應該要出走，「用電大戶漲價，台積電排第一，台積電外移政府能承受嗎？」
林伯豐也強調，台灣供電、能源政策本來應該要重新檢討，現在天然氣發電佔比35.7%，未來要達到50%，有違淨零的目標，核四雖然停了，但全世界新的核電廠都在興建，現在核電廠的使用年限都有進步，應該考慮現有核電廠延役或者新建核電廠，一直依賴現在的石油與天然氣發電，電價還會上升，工業出口就會受影響。
由於林伯豐已經宣布將卸任，外傳現任常務監事、台新金控董座吳東亮有意競選下屆理事長，林伯豐表示，理事長交給比他更年輕更有能力的人，對於跟政府溝通是好事，但對於特定人選則不評論，只強調工商協進會的理事長、副理事長與監事會召集人都應該要有工業代表與服務業代表，而服務業中最大是金融業。
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