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CPI創40年新高 投資富邦入息REITs+有利

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

美國6/10公布的5月消費者物價指數(CPI)衝上40年新高，升幅比預期還火熱、年增率高達8.6%，且幾乎沒有觸頂跡象。根據高盛資料統計，過去10年的美國在通膨高於3%以上時，美國REITs指數表現正向，甚至優於標普500指數，在通膨有感的年代，投資人需要在資產配置中納入像REITs（不動產投資信託）這樣的投資工具，因應高通膨年代的來臨。

富邦入息REITs+(00908)經理人蘇筱婷表示，REITs在高通膨期間獲利一向表現良好，由於租金也會在通膨環境中同步上升。從另一個角度來說，由於租金一向是核心CPI構成的主要項目，如果核心通膨持續上升，表示租金也維持上升趨勢。作為租金上漲的主要受惠者REITs，自然也在上升軌道上，因此，藉由投資REITs，可望享受租金上揚帶來的股利增長。而在租金上漲的通膨環境下，往往房地產價格也因此水漲船高，此一價值也會在每季財報中反映在REITs的淨值中。

當投資人受到多年未見的高通膨環境困擾的時候，除了傳統的買房保值外，蘇筱婷認為，透過REITs ETF也能達到相似的效果。過去投資REITs多半將投資焦點放在穩定的股利收益上，但是在高通膨環境下，由於租金的上揚將帶動不動產的估值調整反映在每季的財報上，因此REITs淨值的穩定上升將成為資產價值保護的一大利器。在美國CPI創40年新高的此時，利用REITs ETF來參與不動產租金收入現金流，其未來增長潛力令人期待。

台灣目前唯一一檔跨國型REITs ETF—富邦入息REITs+(00908)已於5/20正式掛牌上市。該ETF追蹤指數為全球入息不動產與基礎建設指數，成分母體為標普全球BMI指數中的不動產證券投資信託（REITs）及基礎建設相關的類股為主，地區涵蓋全球16國家交易所，透過流動性篩選標準，篩選市值大於10億美元以及3個月平均成交金額高於3百萬美元的企業，同時為降低投組標的波動度，也排除波動度前5%的成分股，最後為取得投資組合整體較高的股息收益，在考量預扣所得稅後之殖利率將由高至低排序，挑選前30檔作為指數成分股。

因此，透過投資富邦入息REITs+(00908)，等於是只用新台幣將近15元就能買入1股全球REITs ETF，就像跟所有該檔ETF投資人一起團購全球16國不動產的概念，透過ETF的投資與運作，即可完全掌握後疫情時代不動產市場回升契機。

通膨 租金

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