主計總處農林漁牧普查 平均每家農牧業年收入172.8萬元

主計總處今（20）日公布「2020年農林漁牧業普查報告」，2020年底農林漁牧業家數計83.1萬家，其中實際從事農牧業69.3萬家，較2015年底（上次普查）減少2.8萬家或3.9%；從事漁業3.5萬家，續減5000家或12.9%。

2020年農牧戶平均每家農牧業銷售服務收入（未扣除成本支出）為45.8萬元，較2015年增加只增加3萬元、7.0%，其中若以農牧業收入為主要收入10.8萬家來看，則平均每家農牧業收入為172.8萬元，增加19萬元、12.4%。

2020年獨資漁戶平均每家漁業銷售服務收入為152.5萬元，也是受疫情波及漁產需求量減少，較2015年減3.5萬元、2.3%，其中以漁業收入為主要收入者1.8萬家，平均每家漁業收入為235萬元，減47.8萬元或16.9%。

主計總處表示，2020年底農牧戶以自營農牧業為主要工作人數計56.5萬人，較2015年底減少6.1萬人或9.8%；其中，近五年新進從農者計3.2萬人。至於農業經營管理者平均年齡為64.4歲，較2015年底續增0.9歲。

此外，調查指出，2020年底農牧業可耕作地面積計55.7萬公頃，五年減少7800公頃或1.4%；但因農地活化政策持續推動，用於生產農作物面積增1.1萬公頃或2.2%；而平均每家可耕作地面積0.77公頃，較2015年底增0.02公頃；因出租借或委託經營情形增加，農耕業者所持有可耕作地中，非自有面積14萬公頃或占26.6%，增1.9萬公頃或 4.1 個百分點。

主計總處農林漁牧業普查每五年辦理一次，本次調查時間是去年5至8月完成95萬家訪查工作。