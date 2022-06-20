官方版農林漁牧普查，專職農牧業者年收入172.8萬元

主計總處今天公布五年舉辦一次的「109年農林漁牧業普查」初步統計結果，109年底實際從事農牧業69.3萬家，自營農牧業為主要工作人數56.5萬人，較104年底減少6.1萬人，但近五年新進務農人口也有3.2萬人。若以農牧業收入為主要收入的10.8萬家來看，平均每家農牧業收入為172.8萬元，較五年前增加19萬元、12.4%。

此外，從事農牧業主要經營種類中，稻作栽培業（含稻作休耕）24.3萬家(占35.0%)，5年間減2.2萬家，果樹及蔬菜栽培業分別為19.6萬家及14.0萬家。

調查指出，109年底農牧業可耕作地面積計55.7萬公頃，5年減少7800公頃、1.4％；但因農地活化政策持續推動，用於生產農作物面積49.7萬公頃，反增1.1萬公頃、2.2%；而平均每家可耕作地面積0.77公頃，較104年底增0.02公頃。近4次普查（15年間）可耕作地面積累計減少4萬公頃或6.8％。

主計總處農林漁牧業普查每五年辦理一次，本次調查時間是去年5至8月完成95萬家訪查工作。總計109年底農林漁牧業普查家數83.1萬家，其中實際從事農牧業69.3萬家，因離農情形增加，較104 年底（上次普查）減少2.8萬家、3.9%；從事漁業3.5萬家，續減5千家、12.9%。

109年底農牧戶之經營管理者平均年齡為 64.4 歲，較五年前續增0.9歲，大專及以上者占12.3%，上升3.6個百分點。獨資漁戶經營管理者平均年齡60.2歲，續增1.1歲，大專及以上者占11.0%，上升2.5個百分點。

受疫情及氣候影響出口及產量，109年農牧戶平均每家農牧業銷售服務收入（未扣除成本支出）為45.8萬元，較104 年增加只增加3萬元、7.0%，其中若以農牧業收入為主要收入10.8萬家來看，則平均每家農牧業收入為172.8萬元，增加19萬元、12.4%。

109年獨資漁戶平均每家漁業銷售服務收入為152.5萬元，也是受疫情波及漁產需求量減少，較104年減3.5萬元、2.3%，其中以漁業收入為主要收入者1.8萬家，平均每家漁業收入為235萬元，減47.8萬元或16.9%。

調查顯示，109年稻作全年休耕面積續減，稻作種植面積18.8萬公頃，5年增1.3萬公頃或 7.6%；雜糧種植面積6.2萬公頃，增2000公頃或3.7%。至於109年底農業生產未使用化學肥料及合成農藥面積6.9萬公頃，5年續增1.6萬公頃，其中取得有機驗證面積1.1萬公頃，增加4.3千公頃、65.1%；農作物取得產銷履歷驗證面積3.6萬公頃，增加2.4萬公頃、2.2倍。