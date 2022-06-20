勞動部：未來移工擅自改裝電動車 最高可開罰5,400元

勞動部今（20）日指出，電動自行車目前已納入法規管制，未來移工若是騎乘未合格掛牌的電動自行車上路，或擅自改裝合格的電動自行車將最高處新台幣5,400元。

勞動部指出，因電動自行車價格相對低廉，是移工在台工作期間重要的代步工具之一，且部分移工透過改裝，以提升電動自行車的性能。但依據近期修正道路交通管理處罰條例規定，已將電動自行車納管，實施日期將由行政院定之，未來需合格掛牌的電動自行車才可以騎乘上路，未依規定領用牌照上路，將處以1,200元以上3,600元以下罰鍰，並移交保管；未經審驗的不合格車輛，即電動自行車沒有黏貼紅色閃電標章，不能領取牌照，騎乘不合格車輛上路，經查獲將直接沒入。

此外，審驗合格的電動自行車，如為讓車速更快，擅自改裝變速裝置，將罰1,800元至5,400元，合格車改變一般裝置，如改煞車、鈴號、燈光及反光裝置等安全設備等，也會處最高1,200元罰鍰。

勞動部說，道路交通管理處罰條例修正後，新增多項電動自行車騎乘規定，為避免移工朋友觸法受罰，或車輛遭直接沒入，請雇主及仲介公司協助向移工宣導，應購買及騎乘審驗合格車輛，檢查是否有紅色閃電圖示的合格標章；騎乘電動自行車時，應配戴安全帽及禮讓行人，不可超速、不可載人、不可酒駕。

勞動部已規劃將新修正交通安全宣導事項納入仲介公司評鑑項目，透過仲介公司向移工及雇主宣導，以保障移工權益。