快訊

恩恩案錄音檔外流！藍批「不講道義」 卓冠廷回擊這麼說

高中老師封街放鞭炮慶祝學生錄取台大 強調願賭服輸

燃料價格漲影響汽電共生廠商發電意願 經濟部預告修法

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導

台灣有部分電力來源是民營業者及汽電共生系統。今年1-5月，汽電共生系統減發14億度電，並多向台電購買8億多度電，一來一往已增加系統超過22億度電需求。因此，經濟部能源局將預告修正《汽電共生系統實施辦法》，修訂收購費率上限，增加台電購電彈性，持續確保供電穩定。

經濟部說明，此次修正辦法有兩大重點：首先，給予公用售電業針對特殊情形，修訂合格系統能量費率收購費率上限的依據。考量目前的國際燃煤價格已達平時的三至四倍，使汽電共生業者減少發電意願，降低餘電售量。從台電數據看來，今年1至5月售電度數，較去年減少14.54億度，減少47.28％。

同時業者增加使用台電電力，也從去年1-5月的4.82億度，增加到今年的13.67億度，增加8.86億度，增加幅度將近兩倍，一來一往也造成電力系統額外負擔。因此修正第14條，針對特殊情形，修訂合格系統能量費率收購費率上限依據。

經濟部表示，修正辦法的第二個重點，則是考量國家對低碳轉型、邁向2050淨零轉型的需求，過去多以燃煤為主的汽電共生系統，將透過第12、13條的條文修改，增加「燃料別費率」的定價方式，透過給予燃氣、燃煤不同費率的作法，增加業者增氣減煤的誘因。

經濟部指出，本辦法修正後，取得合格登記證的汽電共生系統，就依本辦法辦理，至於既設的汽電共生系統業者，過去選用原公用售電業售電電價連動計費，也可變更為燃料別費率，但變更次數以一次為限。希望透過本次汽電共生系統實施辦法修正，持續確保系統供電穩定及保有公用售電業購電彈性，並鼓勵增氣減煤的低碳機組設置，持續走向低碳轉型及淨零碳排的國際趨勢。

經濟部 台電 供電 電價

延伸閱讀

減碳大考 中小企沒錢沒人

中市府砲轟籲拆中火燃煤機組 中佳電廠環評初審卡關

冷氣26度還是好熱？ 台電傳授5招既省錢又涼爽

基隆756戶停電！獨居婦換攜帶式呼吸器待援 台電：有人關警鈴卻錯關電閘

相關新聞

中國大陸城市陸續解封 我5月外銷訂單再翻紅

據經濟部統計處統計，5月由於中國大陸重要經貿城市封控逐步解除，加上新興科技與數位需求續強，外銷訂單在4月意外翻黑之後，馬...

5月外銷訂單554.3億美元 年增6.0%「黑翻紅」

經濟部統計處今（20）日公布5月外銷訂單表現，訂單金額為554.3億美元，創同月新高，年增6.0%，由「黑翻紅」。

官方版農林漁牧普查，專職農牧業者年收入172.8萬元

主計總處今天公布五年舉辦一次的「109年農林漁牧業普查」初步統計結果，109年底實際從事農牧業69.3萬家，自營農牧業為...

勞動部：未來移工擅自改裝電動車 最高可開罰5,400元

勞動部今（20）日指出，電動自行車目前已納入法規管制，未來移工若是騎乘未合格掛牌的電動自行車上路，或擅自改裝合格的電動自...

燃料價格漲影響汽電共生廠商發電意願 經濟部預告修法

台灣有部分電力來源是民營業者及汽電共生系統。今年1-5月，汽電共生系統減發14億度電，並多向台電購買8億多度電，一來一往...

5月外銷訂單「黑翻紅」 第2季有望守住正成長

台灣4月外銷訂單因中國大陸封控吃黑，終結「連25紅」。經濟部統計處今（20）日公布5月外銷訂單表現，訂單金額為554.3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。