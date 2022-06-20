燃料價格漲影響汽電共生廠商發電意願 經濟部預告修法

台灣有部分電力來源是民營業者及汽電共生系統。今年1-5月，汽電共生系統減發14億度電，並多向台電購買8億多度電，一來一往已增加系統超過22億度電需求。因此，經濟部能源局將預告修正《汽電共生系統實施辦法》，修訂收購費率上限，增加台電購電彈性，持續確保供電穩定。

經濟部說明，此次修正辦法有兩大重點：首先，給予公用售電業針對特殊情形，修訂合格系統能量費率收購費率上限的依據。考量目前的國際燃煤價格已達平時的三至四倍，使汽電共生業者減少發電意願，降低餘電售量。從台電數據看來，今年1至5月售電度數，較去年減少14.54億度，減少47.28％。

同時業者增加使用台電電力，也從去年1-5月的4.82億度，增加到今年的13.67億度，增加8.86億度，增加幅度將近兩倍，一來一往也造成電力系統額外負擔。因此修正第14條，針對特殊情形，修訂合格系統能量費率收購費率上限依據。

經濟部表示，修正辦法的第二個重點，則是考量國家對低碳轉型、邁向2050淨零轉型的需求，過去多以燃煤為主的汽電共生系統，將透過第12、13條的條文修改，增加「燃料別費率」的定價方式，透過給予燃氣、燃煤不同費率的作法，增加業者增氣減煤的誘因。

經濟部指出，本辦法修正後，取得合格登記證的汽電共生系統，就依本辦法辦理，至於既設的汽電共生系統業者，過去選用原公用售電業售電電價連動計費，也可變更為燃料別費率，但變更次數以一次為限。希望透過本次汽電共生系統實施辦法修正，持續確保系統供電穩定及保有公用售電業購電彈性，並鼓勵增氣減煤的低碳機組設置，持續走向低碳轉型及淨零碳排的國際趨勢。