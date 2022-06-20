5月外銷訂單「黑翻紅」 第2季有望守住正成長

台灣4月外銷訂單因中國大陸封控吃黑，終結「連25紅」。經濟部統計處今（20）日公布5月外銷訂單表現，訂單金額為554.3億美元，創同月新高，年增6.0%，由「黑翻紅」。

統計處預估，6月外銷訂單金額為555億美元至570億美元，年增3.3%至年增6.1%；預估第2季1,628億美元至1,643億美元，年增1.2%至2.1%；既使遇上大陸封控及俄烏戰爭等「黑天鵝」，仍有機會守住正成長。

依照台灣外銷訂單「愈到年底愈暢旺」趨勢，今年第1、2季均守住正成長，是否今年仍可保持？統計處認為，今年下半年國際局勢變化，包括疫情、戰爭及通膨等，因此還須持續觀察。至於美國6月升息是否會影響到終端需求及外銷訂單表現，目前尚無調查結果。

統計處上月預估5月外銷訂單為年減1.1%至年增1.7%，但這次表現遠超過當初預期。經濟部統計處長黃于玲說，大陸封控後，材料短缺及物流恢復速度比預估的好。而在個別產業方面，新興科技運用帶動資通信產品、電子產品成長；而礦產品受益於油價出現「價量齊揚」，均帶動5月外銷訂單翻轉。

據統計處上月調查受大陸封控影響外銷訂單表現的響廠商，有33.1%家廠商認為受影響。本次再針對341家廠商進行調查，發現有35.5%的廠商反映受挫，但是跌幅有限；至於6月則有19.1%家廠商反映受影響，顯示跌幅逐步收斂。

四大接單地區方面，美國、歐洲因為科技貨品「追單效應」，外銷訂單金額達到168.9億美元及104.3億美元，不僅從去年負成長轉正，更是雙雙創下同月新高；東協地區則是轉單效應、疫後消費復甦，訂單金額達到68.6億美元，創下歷史新高，年增33.3%。

然而，中國大陸及香港地區訂單金額仍舊呈現負成長，跌幅仍舊維持兩位數負成長的13.4%。

然而，統計處認為，因大陸封控是5月公布「白名單」等工業生產上的恢復，實際上民眾消費鬆綁是6月，認為6月將有翻轉機會。

按貨品別觀察，受5G、高效能運算、車用電子及網路通訊服務需求熱絡，帶動電子、資訊通信產品皆創同月新高，分別年增17.4%、2.7%；但電視、筆電等終端產品需求放緩，加上客戶端去化庫存，面板需求疲弱，且價格持續下滑，致光學器材接單減少，年減29.8%。

傳統貨品方面，化學品因國際油價維持高檔，致石化產品價格仍高於上年同月，帶動接單年增13.3%，惟基本金屬因下游客戶去化庫存，致接單年減6.7%，塑橡膠製品受中國大陸封控措施、防疫用品需求減少及價格回落等因素影響，年減11.5%，機械則因中國大陸經濟成長放緩，業者對設備投資轉趨保守，加上歐美疫後居家修繕設備需求放緩，致年減11.2%。

黃于玲說，這次遇到亂流的光學器材、基本金屬、機械及塑橡膠當中，基本金屬及機械隨著中國大陸解封、塑橡膠因為油價高漲都有機會短期翻正，唯獨光學器材因為面板「量價雙跌」，短期內難以看到正成長。