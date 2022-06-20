中國大陸城市陸續解封 5月外銷訂單再翻紅

據經濟部統計處統計，5月由於中國大陸重要經貿城市封控逐步解除，加上新興科技與數位需求續強，外銷訂單在4月意外翻黑之後，馬上在5月又翻紅，5月外銷訂單554.3億美元、年增6%。

統計處指出，5月外銷訂單554.3億美元，為歷年同月新高，較上月增6.8%，較上年同月增6%，主因中國大陸封控逐步解除，產能、物流、人流及材料短缺狀況也逐漸改善，加上新興科技應用及數位轉型需求續強所致。

統計處統計，受5G、高效能運算、車用電子及網路通訊服務需求熱絡，帶動電子、資訊通信產品分別年增17.4%、2.7%；不過電視、筆電等終端產品需求放緩，加上客戶端去化庫存，面板需求疲弱，且價格持續下滑，致光學器材接單減少，年減29.8%。

展望未來，統計處表示，隨著各國逐步放寬邊境管制，終端市場需求回溫，加上5G、高效能運算及車用電子等新興科技應用持續擴增，均可望挹注外銷接單動能。但是，俄烏戰爭持續，推升通膨壓力，加上疫情反覆、供應鏈瓶頸仍在，全球經濟前景不確定性升高，恐抑低接單成長動能。

統計處詢問廠商訂單狀況，預期接單將較5月份增加的廠商家數占19.2%，持平者占57.7%，減少者占23.2%，按接單金額計算的動向指數為53.2，預期6月份整體外銷訂單金額將較5月份增加，年增3.3到6.1%；第二季年增1.2至2.1%。