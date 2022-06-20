中佳燃氣電廠提五大承諾 環評仍須補件再審

中佳電力公司計畫興建最大裝置容量65萬瓩的燃氣複循環機組，今（20）日環保署專案小組召開第二次初審會議，中佳提出台電意見書，承諾運轉後應停用中火一部燃煤機組，但環評委員仍要求補充具體空汙抵換、中火無法配合時的替代方案等，在今年底前補件再審。

中佳電力公司規畫在台中港工業專業區開發燃氣電廠，面積約6公頃，設置約57萬至65萬瓩級複循環機組。由於科技部將推動中科台中園區擴建二期，預計引入台積電（2330）等半導體產業，穩定供電是重中之重，此案也受到矚目。

中佳電力總經理蔡昌言今日在會中強調，中佳提出五大承諾，是過去民營電廠（IPP）燃氣複循環機組前所未有的承諾。

首先，各項空氣汙染物排放濃度承諾值，包含粒狀物、硫氧化物、氮氧化物等，都低於現有既存及新通過環評的民營燃氣電廠；其次，可取代中火9號、10號機其中一部燃煤機組，需停用、解聯。

第三，也建立領先全國電廠的儲能計畫，首創設置12至15 MW/30至40 MWh儲能系統；第四，在植樹造林方面，目標10公頃，將逐年達成；最後是加強與地方政府合作，將植物殘渣（生廚餘）沼液、沼渣轉化有機肥配送至合作農地就近利用。

不過台中市經發局對於中佳「取代」、「停用」、「解聯」中火燃煤機組的說法並不埋單，認為中佳並未實質回應市府要求，強調重點在於「拆除」，否則未來恐怕只會持續加劇空汙。

環委經過討論後，要求中佳補充具體可行且合理的空汙排放增量抵換措施及執行方式，並說明期程及計畫抵換量，並就中火若無法配合抵換作業時，研提相關替代方案；另外補充候鳥調查、因應極端氣候的設備安全保護措施等內容後，補件再審。