美歐FTA給糖吃，是救贖還是大吃台灣豆腐？

向來在國際經貿協定扮演「邊緣人」角色的台灣，隨著美國和歐洲紛紛遞出橄欖枝，拉高對話層級，在眾所欣喜之餘，卻令人不禁想問，台灣究竟就此打通了進入國際組織的任督二脈？還是其中暗藏玄機，反而會弄巧成拙，得罪了中國不說，又被大國吃盡豆腐？

6月初，台灣與美、歐兩大經濟體的經貿交流先後傳出好消息。先是台美於一日共同宣布「台美21世紀經貿倡議」，隨後台歐於二日的「台歐經貿對話會議」層級提升至部長級。隨著國際情勢發生轉變，台美、台歐關係的升溫，未來台灣能否借著這兩道東風，甩掉區域經貿整合浪潮下的邊緣人，眾所企盼。

目前台灣已簽訂的自貿協定，包括「兩岸經濟合作協議」（ECFA）在內，僅僅11個，其中較有實際意義的，又僅「台紐經濟合作協定」（ANZTEC）「台星經濟夥伴協定」（ASTEP），其餘都是經濟量體不大的邦交國，論規模和國際化程度都遠落後於鄰近各國。

由於近來RCEP、CPTPP兩大亞太地區的多邊自貿協定接連生效，台灣「走不出去」的窘境愈發明顯。

不過在近日國際上的經貿博弈中，似乎出現轉機。

6月1日，行政院政委、經貿談判總代表鄧振中宣布，台灣跟美國將啟動「台美21世紀貿易倡議」，將就11項議題跟美國啟動談判，「有利台灣爭取參加CPTPP」。緊接著，6月2日，經濟部長王美花與歐盟執委會貿易談判總署長魏恩德（Sabine Weyand）主持「台歐盟經貿對話會議」，層級首度提升至「部長級」。

台美21世紀貿易倡議如迷你CPTPP，值得期盼

針對這兩項對外經貿關係上，歷史性的突破，中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳表示，不論是美國近日公布的「印太經濟架構」（IPEF）或「台美21世紀貿易倡議」，表面上雖均不涉及一般經貿協定涉及的市場開放，但其實台美未來要談的11項議題，至少9項是CPTPP所涵蓋的議題，某種程度可以將該倡議視為「一個迷你的CPTPP」。

儘管現在美國囿於國內政治環境，無法推動任何支持市場開放的貿易協定，但李淳認為，美國要推動在亞太地區的經貿戰略，終究無法逃避市場開放問題，所以無論是台美21世紀貿易倡議或是IPEF，只是「時間差」的安排。

李淳觀察，這次的台美21世紀貿易倡議最大的突破，一是談的是「未來性的議題」，而非TIFA談的是「昨天的議題」；二是美方主談的單位為美國貿易代表處（USTR）以往都是個較保守的單位，然而這次的倡議，「打破了過去15年來，台美貿易議題上只停留在TIFA階段的格局」。

值得注意的是，由於這次的台美談判議題，絕大多數都是CPTPP議題，而CPTPP大部分是「美規」，因此未來很容易轉為專章，意謂著「台美FTA真正開始堆積木」。

「事實上，在此之前，美方從未針對未來台美FTA列出具體章節，也就是我們喊了半天，但沒有真正堆過積木」，李淳感嘆，過去台美互動，都保持相對距離感，但隨著美國亞太戰略的轉變，美方尋求全面提升對台關係，決定跟台灣「堆積木」，繼政治、軍事及外交後，「現在看起來，下一個要提升的領域是經貿」。

歐盟落實印太戰略，從此不再「先中後台」？

至於台歐經貿對話層級的提高，李淳分析，一是受到台美經貿交流熱絡的刺激，二是歐盟也想積極建構自己的關鍵供應鏈，三是落實自身在2021年提出的「歐盟印太合作戰略」政策，其中，歐盟就明白提及「要提高跟經貿互動的層級及關係」。

其實長久以來，台灣就不斷呼籲推動「台歐投資協定」的協商，但李淳說，在2019年前，歐盟跟台灣的經貿對話仍秉持一個「先中後台」的概念，而隨著歐盟推出自身的印太戰略，局勢就有了轉寰的餘地，「台歐投資協定」能否順勢「達陣」？值得矚目。

只是，美歐接連釋出的東風，能否就讓台灣擺脫經貿協定邊緣人的身份，還是讓台灣陷入另一個困境？

首先跟各國簽訂雙邊自貿協定，基於所謂的「中國因素」，限制仍很明顯，就算是日本、韓國等友台國家，也不希望弄僵對中關係；另外，由於美歐都不在CPTPP裡面，對台幫助，只是間接，「充其量只能證明，台灣在這項議題的準備程度，是獲得肯定的」。

美歐給糖吃，是實質甜頭還是大吃豆腐？

中經院區域發展研究中心主任劉大年也向《遠見》表示，從台灣參與國際協定的歷史法則來看，「兩岸關係好時，中國會給你某種程度的綠燈」，這是個現實，過去馬政府執政時期，台灣還可以跟新加坡、紐西蘭這兩個非邦交國簽訂自貿協定，「現在怎麼可能？」

劉大年認為，美歐雖對台釋出正面訊息，但基本上還是「經濟面」為主，歐盟提高層級跟台灣談離岸風電及半導體，「只想解決他的問題，並沒有想跟台灣簽什麼協定」，台灣如果太急，太過政治化，對方可能就縮回去。

美方亦然。以IPEF為例，美國雖知台灣重要性，卻沒把台灣放進去，避免其他國家的反彈，且美國的抗中，是要跟中國技術脫鉤、製造脫鉤，但市場並沒有脫鉤，美國仍想要中國大陸市場，「所以台灣要想清楚」，不應該要選邊站。

「台灣不要天天想說FTA」，不只是美國現在受限國內氛圍，不支持任何開放市場的協定，就連日本也對雙邊協定沒興趣。

劉大年建議，「堆積木」是比較好的作法，好比說，跟其他國家簽訂不涉及市場開放、只涉及部分領域的協定，就是一種堆積木的作法。或主動推動跟新加坡、紐西蘭自貿協定的升級版，這才比較務實。

美國預定將於2023年舉辦亞太經合組織（APEC）峰會，從時間上來看，劉大年猜測，屆時美國一定會希望IPEF，或台美21世紀貿易倡議也能談出一個結果，因此台灣可以順勢而為，勇敢向美國爭取一些對台灣有利的協定內容。

美制裁中企總是殃及台商，向美爭取資訊共享才是王道

另外，劉大年指出，過去台、中、美三邊分工密切，在陸台商做來料加工，賣到美國的比重最高，在美中貿易戰尚未開打時，MIT或MIC的關稅都一樣。但貿易戰後，只要是MIC的都要額外付12-25％關稅，偏偏美台認定標準有落差，讓台廠無所適從。

劉大年舉例，美國政府自川普時代開始，對中國設置許多投資貿易限制，多家陸企被列入「實體清單」，其中4月7日一家叫「天津飛騰」的陸企被列入實體清單，結果台灣「世芯」股價竟直接腰斬，原來天津飛騰為世芯的大客戶。

劉大年表示，美國對中國的限制與制裁有自己的邏輯，天津飛騰被列實體清單，「我們也是隔天看報才知道」，大家都措手不及，因此台灣應該爭取雙方情資共享，讓彼此間更了解對方的邏輯，避免台美雙方標準的不同，導致類似的狀況頻發，傷害台廠的利益。

另外，和美國談判，劉大年認為台灣面臨幾項弱勢。

首先，在談判桌上，台灣角色相對美國弱勢，一但美方予取予求，台灣是否能招架得住？二是台灣除了ECFA、「台紐經濟合作協定」與「台星經濟夥伴協定」外，大型國際談判經驗較少；三是時間上過於急迫，6月初宣布倡議，6月底就要開會，11項議題平均3天就要準備一項，台灣準備不及，反而容易把一盤好棋走成爛棋。

值得注意的是，目前台美談面上的經貿對話平台，除了台美21世紀貿易倡議外，還有TIFA、「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）及「台美科技貿易暨投資合作架構」（TTIC），「台美之間不缺交流管道」，劉大年建議政府部會間應趕緊協調整合，做足功課，在不同的平台中分進合擊，談出對台灣有利且實質的協定，增強台灣的競爭力。

（本文出自2022.6.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）