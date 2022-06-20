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疫情燒憂失業 收銀員、課輔老師工作量倍增咬牙撐

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

今年再受本土疫情影響，不僅勞動部上週發布的最新減班休息（俗稱無薪假）統計，實施人數及單期增加人數皆寫今年新高外，更有許多人擔心失業，即使工作量倍增，仍咬牙苦撐。

貝娜目前在24小時營運的零售業擔任大夜班的收銀員，原本工作很單純，只要在收銀台結帳、打包，但疫情爆發以來，公司以營運不佳為理由，將所有單位PT工讀生的排班全部砍掉，連原本負責清潔工作的清潔工也失業了，所有的工作就由同仁分擔。

少了工讀生，不只收銀工作沒有人支援，導致顧客排長龍結帳，收銀單位完全沒有喘息的時間，有時候甚至還要抽調人力，支援同樣沒有工讀生的倉管單位，擔任搬貨、上架的工作，還要負責整間公司的清潔跟收垃圾。原本只要單純收銀的貝娜，因為固定上大夜班，上班時段就是進貨的旺季，因此常常要支援搬商品，有時候還要爬上爬下幫忙商品上架，不但工作量大增，危險性也跟著變高。

雖然工作量變大，工作的內容也變得更複雜、更勞累，但貝娜表示公司完全沒有要幫同仁調薪或者提供任何津貼，反而表示疫情業績不佳，裁撤人員，因此多數同事都只能選擇忍耐。

現年27歲的Cindy，目前在小型安親班擔任課輔老師，負責學生的課後作業、評量輔導工作，教學對象為國小一、二、四年級，月薪3萬元。前些日子同事家中小孩不幸確診，同事申請留職停薪，Cindy被公司要求接手該名同事負責校區的區學生，帶班學生數從12位變成20位，工作量瞬間倍增。

受到疫情影響，除了原本的實體班，也要支援改採線上授課的班級，上班時一人當多人用一刻不得閒，下班後，Cindy需要花額外時間備課程、改考卷，陪家長講電話。為了提供學生安心的上課環境，Cindy每周快篩持續監測身體健康，教室內外定期消毒，工作、防疫雙重壓力，讓她大喊：真的吃不消。

Cindy直言，補教業前景堪憂，加薪空間也不多，有過轉職的念頭，礙於大環境惡劣暫緩物色新工作，希望疫情早日平息，生活重回正軌，有時間透過進修培養第二專長。

疫情 工讀生 失業

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