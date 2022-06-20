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國發基金協助新創事業紓困融資 申請期限延至年底

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

為持續協助新創事業渡過疫情衝擊，國家發展基金延長「協助新創事業紓困融資加碼方案」受理申請期限至111年12月31日。

國發基金表示，這次延長申請是為配合經濟部修訂，「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點」（以下簡稱｢紓困振興貸款要點」）。國發基金為協助受嚴重特殊傳染性肺炎影響之我國新創事業取得振興資金，於110年6月配合｢紓困振興貸款要點)」，辦理「協助新創事業紓困融資加碼方案」。

國發基金加碼方案配合紓困振興貸款要點，加碼提供新創事業至十成信用保證與1年利息補貼，並協助新創事業支付信用保證手續費。每一新創事業貸款適用國家發展基金加碼方案額度最高可達新台幣2,600萬元。

截至5月31日，銀行辦理國家發展基金加碼方案已核准778戶企業申貸，核准融資金額73.58億元。

國家發展基金 國發基金 經濟部

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