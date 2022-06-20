安聯投信：殖利率等題材仍具些許支撐作用

美聯準會釋出訊息干擾，台股周線連二黑。安聯投信台股團隊表示，以中性偏保守、審慎檢視、勿躁進，選股不選市，聚焦基本面、仍是較佳應對方式。資金面雖有聯準會升息造成的利差擴大、但隨著發放現金股利季節到來，殖利率等題材或多少有機會發揮些許支撐作用。

安聯投信台股團隊表示，今年影響股市有眾多因素，但綜合歸納起來主要還是總體經濟面的問題，包括：美國聯準會升息和縮表、俄烏衝突、中國大陸封城等幾個關鍵因素，以及持續攀升的通膨數據和需求端雜音所帶來的壓力。

就總體面，安聯投信台股團隊表示，聯準會日前會議結論透露一個重要訊息：市場可能要有與高通膨、稍高一點的失業率跟高利率共存的心理準備；同時間也下修美國經濟成長率，也被解讀為聯準會是為了進一步控制通膨而採取壓抑需求的做法。

安聯投信台股團隊表示，就台股基本面而言，截至5月底其實沒有顯著下修、甚至還有部分還是上修，也因此造成部分投資人不解基本面還好，但股價為何仍跌跌不休？若進一步深究，其實上半年來市場的修正，主要是由總經面所引起的評價修正；但從6月開始，部分廠商才開始調整對於下半年的展望和獲利預期，換言之，產業等基本面的修正才正要開始。

安聯投信台股團隊說，由於市場還在持續消化經濟前景變數，美國景氣下修、消費者減少需求，連帶以代工為主的台股產業其訂單也會受到影響。由於通膨問題牽動未來供需，廠商現階段對下半年看法偏向保守、邊走邊看；部分原本供不應求的產業，其需求缺口近期也出現收斂。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，由於總體面的變數仍多，市場仍將波動，因此可優先觀察美國現況何時改善，而首要關注的是引發通膨數據持續攀揚的兩大因素：烏俄衝突發展與油價走勢；另外就是產業下修何時明朗。

安聯投信台股團隊表示，股價是由評價乘以每股獲利，評價已經下修，現在基本面下修才正要開始。由於評價面也再度面臨經濟展望是否出現變數或不如預期的壓力，短線上難免得面對評價面與基本面同步修正的挑戰。

此外，安聯投信台股團隊表示，由於美股近期仍處於較大震盪格局，加上通膨數據及聯準會政策步調仍是牽動市場的關鍵因子，且基本面雜音仍多，因此就盤面上，大致還是處在利多不漲、利空測底，靜待底部浮現的格局。