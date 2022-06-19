確診七天後「快篩陽」能上工？ 勞動部給答案

勞工確診居家照護七天後，第八天仍「快篩陽」能否上班？勞動部表示，可以上班，雇主不能禁止勞工上工。

勞動部表示，疫情指揮中心甚至並未規定確診居家照護七天後須快篩，因此勞工第八天即便未快篩，亦可直接上工。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，依照現行規定，七天居家照護後不需快篩就可出門工作，勞工出於自主防疫意識再次進行快篩，如果又呈現陽性，因個人考量想繼續隔離，可以向雇主請假，可請「非住院病假」（一年不得超過30天）、或是請事假、特休假等假別。

勞動部官員強調，不論居家隔離、自主防疫期間，勞工都必須向雇主請假，而非直接不上工，且只要勞工依照合法規定請假，雇主都不能拒絕給假，因此向雇主明確提出請假的意思表示相當重要。

對於確診勞工居家照護後仍快篩陽，若雇主擔憂會傳染，黃維琛表示，因雇主自己防疫升級，不應歸責於勞工，建議直接給勞工有薪假，或者與勞工協商居家上班。他強調，雇主不可以禁止勞工上工。

疫情指揮中心說明，確診勞工經七天居家照護後，傳染力已大幅下降，就算外出活動，也不會對其他人造成傳染風險。因此，才未有居家照護後須快篩之要求。